Secondo Masazumi Wakatabe, vice governatore della Bank of Japan (BoJ), sono necessari sia l'allentamento monetario che il sostegno fiscale per affrontare contemporaneamente il rincaro dei prezzi delle materie prime (energia in primis) e la bassa inflazione del Sol Levante.

Secondo Masazumi Wakatabe, vice governatore della Bank of Japan (BoJ), sono necessari sia l'allentamento monetario che il sostegno fiscale per affrontare contemporaneamente il rincaro dei prezzi delle materie prime (energia in primis) e la bassa inflazione del Sol Levante. "L'aumento dei prezzi di energia e cibo è principalmente causato da fattori provenienti dall'estero ed è auspicabile rispondere a essi attraverso misure diverse dalla politica monetaria, che mira a gestire la domanda aggregata", ha sottolineato Wakatabe, secondo quanto riporta MarketWatch. "Le possibili opzioni includono la politica fiscale e la politica energetica per ridurre la dipendenza dal petrolio e dal gas naturale", ha sottolineato. Wakatabe ha aggiunto che l'istituto centrale nipponico continuerà la sua politica di allentamento e non dovrebbe escludere la possibilità di rafforzarla ulteriormente se l'economia del Giappone si indebolisse.

(RR - www.ftaonline.com)