La Borsa di New York ha aperto la seduta in rialzo con gli investitori convinti che il mercato abbia già scontato le prospettive di un rallentamento dell'economia. Il Dow Jones guadagna lo 0,7%, l'S&P 500 l'1% ed il Nasdaq Composite l'1,2%.

Tra i titoli in evidenza International Business Machines -7%. Il colosso informatico ha comunicato per il secondo trimestre profitti netti in crescita da 1,32 miliardi, pari a 1,47 dollari per azione, a 1,39 miliardi, e 1,53 dollari. Su base rettificata l'eps è salito da 2,23 a 2,31 dollari, contro i 2,26 dollari del consensus di FactSet. Nei tre mesi Big Blue ha registrato un progresso dei ricavi da 14,22 a 15,54 miliardi, contro i 15,08 miliardi attesi. A deprimere i corsi è soprattutto la revisione al ribasso del free cash flow, atteso a 10 miliardi di dollari, contro 10,0-10,5 miliardi della precedente guidance. Il chief financial officer Jim Kavanaugh ha motivato la revisione con la forza del dollaro e con la sospensione delle attività in Russia.

Lockheed Martin Corporation -0,9%. Il gruppo di aerospaziale e difesa ha comunicato risultati per il secondo trimestre segnati da profitti netti crollati da 1,82 miliardi, pari a 6,52 dollari per azione, a 309 milioni, e 1,16 dollari. Su base rettificata l'eps si è attestato a 6,32 dollari, contro i 6,39 dollari del consensus di Refinitiv. Nei tre mesi i ricavi sono calati del 9,3% annuo a 15,4 miliardi di dollari, contro i 15,9 miliardi del consensus di FactSet.

Sul fronte macroeconomico i nuovi cantieri residenziali, secondo quanto comunicato dallo U.S. Census Bureau, a giugno sono calati del 2,0% sequenziale, contro il crollo dell'11,9% della lettura finale di maggio (5,5% il rialzo di aprile), attestandosi a 1,56 milioni di unità, contro gli 1,59 milioni precedenti (1,81 milioni in aprile) e gli 1,59 milioni del consensus di Dow Jones Newswires e Wall Street Journal.

Le licenze edilizie a giugno hanno registrato un declino dello 0,6% mensile, contro il calo del 7,0% della lettura finale di maggio (3,0% la flessione di aprile), attestandosi a 1,68 milioni di unità, contro gli 1,69 milioni precedenti (1,82 milioni in aprile) e gli 1,58 milioni del consensus di Dow Jones Newswires e Wall Street Journal.

