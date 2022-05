La Borsa di New York ha aperto la seduta in ribasso penalizzata dal comparto tecnologico. Il Dow Jones cede lo 0,6%, l'S&P 500 l'1,1% ed il Nasdaq Composite l'1,8%.

Tra i titoli in evidenza Snap -38%. L'azienda californiana (creatrice della piattaforma di messaggistica Snapchat) ha dichiarato che molto probabilmente non rispetterà la guidance trimestrale a causa di un deterioramento dell'economia "più profondo e rapido di quanto previsto". A fine aprile Snap aveva comunicato di attendersi per il secondo trimestre una crescita dei ricavi compresa tra il 20% e il 25% e un ebitda tra il pareggio e 50 milioni di dollari. Ora la società ha ammesso che verosimilmente il risultato sarà inferiore al valore più basso del range. Snap

Advance Auto Parts -4%. Il distributore di ricambi auto ha comunicato per il primo trimestre profitti netti in declino da 186 a 140 milioni di dollari, ampiamente sotto ai 222 milioni del consensus di FactSet. Performance condizionata dalla crescita delle spese da 1,23 a 1,30 miliardi di dollari. I ricavi sono saliti nei tre mesi da 3,33 a 3,37 miliardi di dollari, contro i 3,38 miliardi stimati dagli analisti.

Zoom Video Communications +2%. La società californiana specializzata in videoconferenza (uno dei fenomeni del lockdown) ha comunicato risultati per il primo trimestre segnati da profitti netti dimezzati da 227,4 milioni di dollari, pari a 74 centesimi per azione, a 113,6 milioni, e 37 centesimi. Su base rettificata l'eps è invece sceso da 1,32 a 1,03 dollari, a fronte di ricavi in progresso da 956,2 milioni a 1,07 miliardi. Il consensus di FactSet era per 88 centesimi e 1,07 miliardi rispettivamente. Per il trimestre in corso Zoom prevede un eps compreso tra 90 e 92 centesimi, su 1,12 miliardi di ricavi (88 centesimi e 1,11 miliardi le attese degli analisti). Migliorata la guidance d'esercizio, per utili a 3,70-3,77 dollari per azione, contro i 3,45-3,51 dollari stimati in febbraio (3,60 dollari il consensus di FactSet).

Sul fronte macroeconomico l'indice Pmi dei servizi elaborato da S&P Global ha registrato a maggio su base preliminare un calo a 53,5 punti dai 55,6 della lettura finale di aprile (58,0 punti in marzo), contro i 55,5 punti del consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal. Il Pmi Composite, che combina l'indice dei servizi con quello del manifatturiero, è invece sceso a 53,8 punti dai 56,0 punti precedenti (57,7 punti in marzo).

Frena l'attività manifatturiera. Nel mese in chiusura l'indice Pmi elaborato da S&P Global ha infatti registrato su base preliminare un declino a 57,5 punti dai 59,2 punti della lettura finale di aprile (58,8 punti in marzo), contro i 57,4 punti del consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal.

Le vendite di case nuove, secondo quanto comunicato dallo U.S. Census Bureau, sono crollate nel mese di aprile del 16,6% mensile, in ulteriore peggioramento rispetto al declino del 10,5% della lettura finale di marzo (e all'1,2% di febbraio). Il dato si attesta a 591.000 unità contro le 709.000 precedenti (835.000 in febbraio) e le 750.000 del consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal.

Lo U.S. Richmond Manufacturing Index, secondo quanto comunicato dalla Federal Reserve Bank of Richmond, è calato a maggio a -9 punti da 14 punti di aprile (13 punti in marzo), scivolando in negativo dopo sette mesi. L'indice, che misura il livello dell'attività commerciale (compresi spedizioni, nuovi ordini e occupazione), è elaborato attraverso un sondaggio condotto tra un centinaio di aziende dell'area di Richmond, in Virginia.

