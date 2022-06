La Borsa di New York ha chiuso la seduta in deciso ribasso. Il Dow Jones ha perso l'1,56%, l'S&P 500 il 2% ed il Nasdaq Composite il 2,98%.

Listini sostenuti inizialmente dalla decisione del governo cinese di dimezzare i tempi della quarantena dei viaggiatori in arrivo dopo l'azzeramento dei casi Covid a Pechino e Shangai ma che hanno dovuto fare i conti con un netto calo della fiducia dei consumatori che ha alimentato i timori su una possibile recessione.

Degli undici principali indici settoriali S&P 500 solo quello energetico ha chiuso in positivo.

Tra i titoli in evidenza Nike -6,91%. Il colosso dello sportswear ha comunicato risultati relativi al quarto trimestre del suo esercizio migliori rispetto alle attese ma ha fornito una guidance debole per quanto riguarda la marginalità nel nuovo anno fiscale, sottolineando di rimanere cauta sull'outlook di un mercato chiave come quello cinese. Nike ha registrato nel trimestre profitti netti in declino da 1,5 miliardi di dollari, pari a 93 centesimi per azione, a 1,4 miliardi, e 90 centesimi, contro gli 81 centesimi stimati dagli analisti. I ricavi sono calati dell'1% annuo a 12,2 miliardi, contro i 12,1 miliardi del consensus di FactSet. Il board ha autorizzato un nuovo programma di riacquisto di azioni proprie da 18 miliardi di dollari e della durata di quattro anni, che rimpiazzerà il buyback da 15 miliardi la cui scadenza era prevista per la fine dell'esercizio 2023.

Occidental Petroleum +4,76%. Warren Buffett ha incrementato al 16,4% la partecipazione nel gruppo petrolifero di Houston. Secondo la documentazione regolatoria depositata lunedì presso la U.S. Securities and Exchange Commission (Sec), Berkshire Hathaway ha infatti acquistato altri 9,5 milioni di titoli Occidental Petroleum il 17 e 22 giugno, a un prezzo medio di 53,39 dollari. Da quando la campagna di shopping è iniziata in marzo la conglomerata del Nebraska è arrivata a detenere complessivamente 153,5 milioni di azioni, per un controvalore di 9 miliardi di dollari.

Sul fronte macroeconomico il deficit commerciale di beni, secondo quanto comunicato dallo U.S. Census Bureau, è sceso a maggio a 104,3 miliardi di dollari dai 107,7 miliardi della lettura finale di aprile (125,9 miliardi in marzo). Nel mese le esportazioni sono state pari a 176,6 miliardi (contro i 174,6 miliardi precedenti), a fronte di 280,9 miliardi di importazioni (281,3 miliardi in aprile).

Le scorte all'ingrosso (dato che misura la variazione del valore totale dei beni detenuti in inventario), secondo quanto comunicato su base preliminare dallo U.S. Census Bureau, sono salite a maggio del 2,0% mensile, contro il 2,3% della lettura finale di aprile e il 2,2% atteso.

L'indice S&P-Case/Shiller, relativo ai prezzi delle abitazioni unifamiliari nelle 20 principali aree metropolitane, ad aprile è salito del 21,2% a/a, contro il +21,1% registrato a marzo (rivisto da +21,2%) e il +21,0% del consensus.

L'Indice Prezzi Abitazioni pubblicato dalla Federal Housing Finance Agency (FHFA) è cresciuto dell'1,6% ad aprile rispetto al mese precedente. A marzo l'indice era cresciuto dell'1,6%. Gli analisti avevano previsto un incremento dell'1,5%.

L'indice della fiducia dei consumatori elaborato dal Conference Board a giugno si è attestato a 98,7 punti, in netto calo dai 106,4 di maggio e sotto i 100,4 del consensus.

Lo U.S. Richmond Manufacturing Index, secondo quanto comunicato dalla Federal Reserve Bank of Richmond, è calato a giugno a -19 punti da -9 punti di maggio e contro il -4 del consensus. L'indice, che misura il livello dell'attività commerciale (compresi spedizioni, nuovi ordini e occupazione), è elaborato attraverso un sondaggio condotto tra un centinaio di aziende dell'area di Richmond, in Virginia.

