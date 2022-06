La Borsa di New York ha chiuso una seduta caratterizzata da forte volatilità in deciso rialzo sostenuta da alcuni colossi dell'high-tech come Tesla (+4,68%), Meta Platforms (+5,42%) e Nvidia (+6,94%).

Listini in avvio penalizzati dalle parole di Lael Brainard, vice presidente della Fed, secondo cui c'è ancora molta strada da fare (riferendosi al rialzo dei tassi) per portare l'inflazione verso l'obiettivo del 2% e dalla revisione della guidance di Microsoft che ha comunque recuperato le perdite e chiuso in rialzo dello 0,79%. Il colosso di Redmond ha affermato di attendersi vendite comprese tra i 51,94 ed i 52,74 miliardi di dollari rispetto alla forbice 52,4-53,2 precedentemente stimata, riguardo all'ultimo trimestre fiscale dell'anno.

Tra gli altri titoli in evidenza Blue Apron Holdings +10,59%. L'azienda specializzata nelle consegne a domicilio di kit per cucinare ha annunciato un accordo con il colosso del retail Walmart.

Pvh Corporation +2,10%. Il gruppo dell'abbigliamento (proprietario di marchi come Calvin Klein e Tommy Hilfiger) ha comunicato risultati relativi al primo trimestre segnati da profitti netti in crescita da 100 milioni, pari a 1,38 dollari per azione, a 133 milioni, e 1,94 dollari, contro gli 1,61 dollari del consensus di FactSet. I ricavi sono cresciuti del 2% annuo a 2,12 miliardi, contro i 2,09 miliardi stimati dagli analisti.

Hpe -5,13%. Il gruppo nato nel 2015 dallo spin-off delle attività enterprise di Hewlett-Packard ha comunicato risultati relativi al secondo trimestre dell'esercizio 2022 segnati da profitti netti in declino da 259 a 250 milioni di dollari. Su base rettificata l'eps si è attestato a 44 centesimi, a fronte di ricavi in marginale rialzo a 6,71 miliardi. Il consensus di FactSet era invece per 45 centesimi e 6,80 miliardi rispettivamente.

Sul fronte macroeconomico il rialzo dei nuovi impieghi, secondo quanto comunicato da Adp Research Institute (nel suo Adp National Employment Report, che misura la variazione mensile nell'occupazione privata non agricola), in maggio è stato di 128.000 unità, in ulteriore rallentamento rispetto alle 247.000 di aprile (e alle 479.000 di marzo) e contro le 886.000 del maggio 2021. La lettura, basata sui dati delle buste paga di circa 400.000 aziende Usa, si confronta con i 299.000 nuovi impieghi del consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal.

Le nuove richieste di sussidi di disoccupazione, secondo quanto comunicato dallo U.S. Deparment of Labor (il ministero del Lavoro di Washington), sono calate nella settimana chiusa il 28 maggio a 200.000 unità dalle 211.000 precedenti e sotto alle 210.000 del consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal.

Nel primo trimestre 2022 la produttività ha registrato (a esclusione del settore agricolo) un calo del 7,3% sequenziale, contro il rialzo del 6,3% dell'ultimo periodo dello scorso anno (5,0% la flessione del terzo trimestre). Il dato è stato rivisto al rialzo dal declino del 7,5% della lettura preliminare diffusa lo scorso mese.

Il costo del lavoro (a esclusione del settore agricolo) è rimbalzato del 12,6% sequenziale, contro il rialzo dell'1,0% delll'ultimo periodo dello scorso anno (0,3% nel terzo trimestre) e la crescita dell'11,6% della lettura preliminare diffusa a inizio maggio.

