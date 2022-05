La Borsa di New York ha chiuso la seduta in ordine sparso, zavorrata ancora dall'inflazione che rischia di rimanere elevata più a lungo del previsto costringendo la Fed ad una politica più aggressiva. Il Dow Jones ha perso lo 0,33%, l'S&P 500 lo 0,13% mentre il Nasdaq Composite ha guadagnato lo 0,06%.

Tra i titoli in evidenza The Walt Disney Company -0,80%. Il colosso dell'intrattenimento ha presentato una trimestrale complessivamente deludente. La chief financial officer Christine McCarthy ha evidenziato l'aumento dei costi che il gruppo deve affrontare e ha avvertito che la crescita degli abbonati nel secondo semestre potrebbe essere danneggiata dalla solida performance della prima parte dell'esercizio. Nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2022 (chiuso lo scorso 2 aprile), Disney ha segnato un declino dei profitti da attività ricorrenti da 912 milioni di dollari, pari a 50 centesimi per azione, a 470 milioni, e 26 centesimi. I ricavi sono cresciuti del 23% annuo a 19,25 miliardi, sotto però ai 20,03 miliardi del consensus di Refinitiv.

Beyond Meat -4,17%. Il pioniere della "carne vegetale" ha registrato un rimbalzo delle perdite nette da 27,3 a 100,5 milioni di dollari. Su base rettificata il rosso si è attestato a 1,58 dollari, contro gli 1,01 dollari del consensus di Refinitiv. Nei tre mesi le vendite sono salite dell'1,2% annuo a 109,5 milioni, anche in questo caso però sotto ai 112,3 milioni stimati dagli analisti.

Rivian Automotive +17,96%. La rivale di Tesla ha comunicato risultati relativi al primo trimestre segnati da perdite nette rimbalzate da 414 milioni a 1,6 miliardi. Su base rettificata l'azienda californiana ha perso 1,43 dollari per azione, contro gli 1,49 dollari del consensus di FactSet. Nei tre mesi Rivian ha prodotto 2.553 veicoli e ne ha consegnati 1.227 per 95 milioni di ricavi, contro i 133 milioni stimati dagli analisti. La start-up, che ha iniziato a produrre i suoi truck elettrici solo lo scorso autunno, ha sottolineato che i problemi di supply chain continueranno a frenare l'attività ma ha comunque confermato la guidance per un output intorno a 25.000 veicoli nell'anno.

Sul fronte macroeconomico le nuove richieste di sussidi di disoccupazione, secondo quanto comunicato dallo U.S. Deparment of Labor (il ministero del Lavoro di Washington), sono salite nella settimana chiusa il 7 maggio a 203.000 unità dalle 202.000 della lettura finale relativa alla precedente settimana e contro le 194.000 del consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal.

I prezzi alla produzione, secondo quanto comunicato dallo U.S. Bureau Of Labor Statistics (Bls, ente statistico alle dipendenze del ministero del Lavoro di Washington), sono saliti nel mese di aprile dell'11,0% annuo, in marginale rallentamento rispetto all'11,2% di marzo (10,3% in febbraio) ma sopra al 10,7% stimato dagli economisti. Su base mensile l'indice dei prezzi alla produzione è cresciuto dello 0,5% contro l'1,6% precedente (0,9% in febbraio), in linea con il consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal.

(RV - www.ftaonline.com)