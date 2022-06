La Borsa di New York ha chiuso l'ultima seduta della settimana in ribasso dopo la pubblicazione del solido dato sull'occupazione che ha rafforzato le possibilità di ulteriori forti aumenti dei tassi da parte della Fed per contrastare l'inflazione. Il Dow Jones ha perso l'1,05%, l'S&P 500 l'1,63% ed il Nasdaq Composite il 2,47%.

Tra i titoli in evidenza Turning Point Therapeutics +118,35%. Bristol-Myers Squibb (Bms) ha comunicato di avere raggiunto l'accordo per il takeover del gruppo specializzato in precision oncology (emergente segmento dell'oncologia basato sulla profilazione molecolare dei tumori per identificare alterazioni attaccabili dai farmaci) per una valutazione dell'azienda di San Diego di 3,77 miliardi di dollari (76 dollari in contanti per azione).

Tesla -9,22%. Secondo quanto emerge da un'email inviata al management dell'azienda produttrice di vetture elettriche e citata da Reuters, Elon Musk avrebbe un "super bad feeling" e per questo avrebbe ordinato un taglio del 10% per l'organico di Tesla (secondo la documentazione regolatoria erano circa 100.000 i dipendenti a fine 2021). Musk ha anche imposto una "pausa per le assunzioni in tutto il mondo".

Tra i titoli a maggiore capitalizzazione da segnalare il calo di Apple (-3,86%). Sul fronte macroeconomico i posti di lavoro (a esclusione del settore agricolo) hanno registrato a maggio un progresso di 390.000 unità contro le 436.000 di febbraio (428.000 in marzo) e le 328.000 del consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal.

Il tasso di disoccupazione resta invariato a maggio sul 3,6% già registrato in marzo e aprile (3,8% in febbraio), contro il 3,5% del consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal. Il dato si confronta con il 5,8% del maggio 2021.Il salario medio orario è salito a maggio dello 0,3% sequenziale, come in aprile (0,5% in marzo), contro lo 0,4% del consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal. Su base annua i salari sono invece aumentati del 5,2% contro il 5,5% precedente (5,6% in marzo), in linea con le attese degli economisti.

L'indice S&P Global PMI servizi in maggio (rilevazione finale) si è attestato a 53,4 punti, poco sotto il consensus a 53,5 e in calo dal dato di aprile a 55,6.L'indice ISM non manifatturiero in maggio si è attestato a 55,9 punti, sotto i 56,4 del consensus e in calo dai 57,1 di aprile.

Nell'arco della settimana il Dow Jones ha perso lo 0,94%, l'S&P 500 l'1,20% ed il Nasdaq Composite lo 0,98%.

