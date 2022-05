La Borsa di New York ha chiuso l'ultima seduta della settimana in forte calo dopo il sell-off di ieri. Il Dow Jones ha perso lo 0,30%, l'S&P 500 lo 0,56% ed il Nasdaq Composite l'1,40%. Wall Street ancora penalizzata dai dubbi sulla capacità della Federal Reserve (Fed) d'intervenire sull'inflazione senza innescare una recessione. Nonostante le rassicurazioni del chairman Jerome Powell, per altro, secondo il FedWatch Tool di Cme Group sono salite all'89,3% le aspettative per un rialzo dei tassi Usa di 75 punti base nel meeting di giugno del Federal Open Market Committee (Fomc).

Resta sotto pressione il comparto tecnologico.

In rialzo il settore energetico. Il petrolio (Wti) ha guadagnato l'1,4% a 109,77 dollari al barile.

Tra i titoli in evidenza Under Armour -23,93%. Il rivenditore di abbigliamento e accessori ha pubblicato una trimestrale inferiore alle attese ed ha fornito una guidance deludente.

Nike -3,51%. La rivale Adidas ha peggiorato le stime per l'esercizio in corso.

Sul fronte macroeconomico i posti di lavoro (escluso il settore agricolo), secondo quanto comunicato dallo U.S. Bureau Of Labor Statistics (Bls, ente statistico alle dipendenze del ministero del Lavoro di Washington), hanno registrato nel mese di aprile un progresso di 428.000 unità come in febbraio (750.000 in gennaio), contro le 400.000 del consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal.

Il tasso di disoccupazione rimane invariato sul 3,6% di marzo (3,8% in febbraio), contro il 3,5% del consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal. Il dato si confronta con il 6,1% dell'aprile 2021.

Il salario medio orario è salito dello 0,3% sequenziale, contro lo 0,5% della lettura finale di marzo (0,1% in febbraio) e lo 0,4% del consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal. Su base annua i salari sono invece aumentati del 5,5% contro il 5,6% precedente (5,2% in febbraio), in linea con le attese degli economisti.

Nell'arco della settimana il Dow Jones ha perso lo 0,24%, l'S&P 500 lo 0,21% ed il Nasdaq Composite l'1,54%.

