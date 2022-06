Wall Street rimarrà chiusa lunedì 20 giugno per la prima celebrazione del Juneteenth. Si tratta di una festività che ricorda quando il 19 giugno 1865 le truppe federali marciarono su Galveston, in Texas, per prendere il controllo dello Stato e di fatto liberare gli ultimi neri ridotti in schiavitù in Usa. Anche se la guerra civile era finita da due mesi, la schiavitù era ancora presente nello Stato del Sud. Il Congresso Usa ha stabilito lo scorso anno, con un disegno legge firmato dal presidente Joe Biden, l'istituzione della festa federale chiamata Juneteenth National Independence Day. Visto che nel 2022 Juneteenth cadrà di domenica sarà celebrata il lunedì successivo.

(RR - www.ftaonline.com)