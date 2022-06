La Borsa di New York ha chiuso la seduta in leggero ribasso dopo il rally di ieri. Il Dow Jones ha perso lo 0,15%, l'S&P 500 lo 0,13% ed il Nasdaq Composite lo 0,15%.

Il numero uno della Fed, Jerome Powell, in un'audizione al Congresso, ha detto che la banca centrale è fortemente determinata a ridurre l'inflazione (che ha raggiunto il livello più alto degli ultimi 40 anni). Powell ha aggiunto che il ritmo dei prossimi rialzi dei tassi continuerà a dipendere dagli indicatori e dall'evoluzione delle prospettive economiche.Forti vendite sul comparto energetico in scia al crollo del petrolio.

Tra i titoli in evidenza Revlon +32,51% dopo il +62% di ieri. Il gruppo dei cosmetici newyorkesi (che dal 2016 controlla anche Elizabeth Arden), entrato in Chapter 11, si avvantaggia ancora delle indiscrezioni su un possibile interesse dell'indiana Reliance Industries.

La-Z-Boy +7,90%. Il retailer d'arredamento del Michigan ha comunicato risultati per il quarto trimestre dell'esercizio 2022 segnati da vendite record. Nei tre mesi La-Z-Boy ha registrato profitti netti in crescita da 37,5 milioni di dollari, pari a 81 centesimi per azione, a 57,5 milioni, e 1,33 dollari. Su base rettificata l'eps si è attestato a 1,07 dollari, a fronte di un rimbalzo dei ricavi del 32% annuo al record di 685 milioni. Il consensus di FactSet era invece per 92 centesimi e 665 milioni rispettivamente.

Kraft Heinz +1,2%. BMO ha alzato il rating sul titolo del gruppo alimentare a "outperform" da "market perform".

Tra le blue chip da segnalare i ribassi di Caterpillar (-4,33%) e Nike (-3,52%).

(RV - www.ftaonline.com)