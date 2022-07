Dopo una seduta contrastata ma alla fine in positivo per l'Asia (a Tokyo il Nikkei 225 aveva segnato un progresso dello 0,10%), la tendenza mista, vista anche sui mercati europei, ha lasciato spazio a un generalizzato arretramento alla riapertura degli scambi a Wall Street.

Dopo una seduta contrastata ma alla fine in positivo per l'Asia (a Tokyo il Nikkei 225 aveva segnato un progresso dello 0,10%), la tendenza mista, vista anche sui mercati europei, ha lasciato spazio a un generalizzato arretramento alla riapertura degli scambi a Wall Street. Gli indici Usa hanno aperto tutti in negativo, in scia al rafforzamento dei rendimenti dei Treasury decennali (saliti sopra al 3%) dopo che i dati sul mercato del lavoro di giugno si sono rivelati migliori delle attese. "Nel complesso è stata una pubblicazione solida che ha offerto molto spazio alla Federal Reserve per realizzare un aumento di 75 punti base questo mese", ha sottolineato Ian Lyngen di Bmo Capital Markets, citato da MarketWatch, riferendosi al meeting del Federal Open Market Committee (Fomc) di 26-27 luglio (secondo il Cme FedWatch Tool è al 95,4% la probabilità di un aumento dei tassi di 75 punti base).

Circa un'ora dopo l'avvio delle contrattazioni il Dow Jones Industrial Average è il migliore dei tre principali indici Usa, con una flessione dello 0,50% circa. S&P 500 e Nasdaq Composite perdono invece intorno allo 0,70% e allo 0,90% rispettivamente. In ogni caso l'ottava si avvia verso una chiusura in positivo per tutti i tre indici. Tra gli undici sottoindici che compongono l'S&P 500 in rialzo sono solo Health e Consumer Staples. In declino di oltre l'1% invece Energy, Industrials, Materials, Technology e Communications. Peggiori performer del Dow Jones sono The Walt Disney Company, Caterpillar e Salesforce.com (in calo del 2% circa).

Tra i singoli titoli da segnalare anche il crollo del 4% in apertura per Twitter, dopo che il Washington Post ha riportato che sarebbe in forte dubbio il takeover da 44 miliardi di dollari da parte di Elon Musk. Le trattative tra le parti si sarebbero raffreddate dopo che il numero uno di Tesla si è reso conto che i dati del social network sul numero di fake account sono difficilmente verificabili. Da parte sua Twitter ha comunicato che cancella ogni giorno 1 milione di utenti che diffondono spam. Peggiori titoli dell'S&P 500 Expedia Group e Caesars Entertainment (in perdita di oltre il 4%), che arretrano insieme a molti altri legati al turismo, da Airbnb a Royal Caribbean e Norwegian Cruise, a Booking Holdings.

Sul fronte macroeconomico, secondo quanto comunicato dallo U.S. Bureau Of Labor Statistics (Bls, ente statistico alle dipendenze del ministero del Lavoro di Washington), in giugno i posti di lavoro hanno registrato in Usa (a esclusione del settore agricolo) un progresso di 372.000 unità contro le 384.000 di maggio (436.000 in aprile) e le 250.000 del consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal. Il tasso di disoccupazione è invece rimasto invariato sul 3,6% già registrato nei precedenti tre mesi (3,8% in febbraio), in linea con le attese. Lo scorso mese il salario medio orario è salito dello 0,3% sequenziale, contro lo 0,4% della lettura finale di maggio e del consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal. Su base annua i salari sono invece aumentati del 5,1% contro il 5,3% precedente e il 5,0% stimato dagli economisti.

(RR - www.ftaonline.com)