Dopo una seduta decisamente in negativo per l'Asia (a Tokyo il Nikkei 225 ha perso l'1,77%) e invece alla fine in positivo per le piazze europee, Wall Street apre contrastata e vive di fatto una giornata in altalena mentre la recessione torna a fare paura.

Dopo una seduta decisamente in negativo per l'Asia (a Tokyo il Nikkei 225 ha perso l'1,77%) e invece alla fine in positivo per le piazze europee, Wall Street apre contrastata e vive di fatto una giornata in altalena mentre la recessione torna a fare paura. In chiusura a prevalere è la spinta ribassista, in vista della pubblicazione del cruciale dato sull'inflazione Usa di giugno. Le previsioni degli economisti sono per una risalita all'8,8% annuo dall'8,6% di maggio e anche i rappresentanti della Federal Reserve (Fed) non scommettono su un percorso facile. "Mi aspetto che l'inflazione scenda ma non immediatamente, non all'improvviso e non in modo prevedibile. Credo che sarà un percorso più lento" arrivare al 2% di target dell'istituto centrale. Così si è espresso Thomas Barkin, president della Fed di Richmond, che ha anche ammesso che una recessione "è possibile".

Peggiore dei tre principali indici neworkesi martedì è stato il Nasdaq, deprezzatosi dello 0,95% (107,87 punti) a 11.264,73 punti nella seconda sessione consecutiva in perdita dopo cinque sedute di guadagni (la striscia in positivo più lunga dallo scorso novembre). Il Dow Jones Industrial Average ha invece registrato una flessione dello 0,62% (192,51 punti) a 30.981,33 punti contro il declino dello 0,92% (35,63 punti) dell'S&P 500, sceso a 3.818,80 punti. Tutti in negativo gli undici sottoindici che compongono l'S&P 500 e la performance peggiore è la contrazione del 2,03% di Energy a fronte di un crollo dei corsi del greggio. I future sul Wti in consegna ad agosto hanno segnato un tracollo del 7,92% martedì al New York Mercantile Exchange a 95,84 dollari il barile, sui minimi dall'11 aprile. Male anche Health e Technology, in calo di oltre l'1% entrambi.

Tra i singoli titoli da segnalare il decollo di Canoo, che rimbalza del 53,16% al Nasdaq (ma in intraday il guadagno era arrivato a oltre l'80%). Walmart ha annunciato che acquisterà 4.500 veicoli elettrici prodotti dalla start-up dell'Arkansas. Il gigante del retail ha anche siglato un accordo di opzione per altri 10.000 van da utilizzare per le consegne dell'ultimo miglio, all'interno del suo programma per il raggiungimento delle zero emissioni entro il 2040. Boeing con un rally del 7,45% vola in vetta al Dow Jones dopo avere comunicato dati sulle consegne del secondo trimestre pari a 121 aerei, contro i 95 del primo. Le consegne dei soli 737 Max sono state 100 contro le 81 precedenti. Wall Street ha privilegiato l'indicazione di recupero del business di Boeing, anche se il dato si è rivelato inferiore alle attese degli analisti per 140 aerei (e 127 Boeing 737 Max).

Sul fronte macroeconomico, secondo quanto comunicato dalla National Federation of Independent Business (Nfib), in giugno lo Small Business Optimism Index, indice che misura la fiducia delle piccole imprese Usa, è calato a 89,5 punti dai 93,1 punti di maggio (93,2 punti in marzo e aprile). Il dato si confronta con i 93,0 punti del consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal. L'indice è sotto quota 100 punti dallo scorso settembre (100,1 punti nell'agosto 2021). Secondo le stime riportate dall'American Petroleum Institute (Api), le scorte di petrolio sono salite in Usa di 4,76 milioni di barili nella settimana chiusa l'8 luglio. I dati dell'Api precedono quelli ufficiali della U.S. Energy Information Administration (Eia) che saranno diffusi in giornata. Secondo il consensus di S&P Global Commodity Insights, citato da MarketWatch, l'Eia dovrebbe comunicare un rialzo di 1,40 milioni di barili per il greggio.

