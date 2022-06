La Borsa di New York ha chiuso la seduta in ordine sparso. Il Dow Jones ha perso lo 0,50%, l'S&P 500 lo 0,38% mentre il Nasdaq Composite ha guadagnato lo 0,18%. Per l'indice delle 500 aziende a maggiore capitalizzazione, ieri ufficialmente entrato in "bear market", si tratta della quinta seduta negativa consegutiva.

Riflettori sul meeting del Federal Open Market Committee (Fomc) che si concluderà mercoledì 15 giugno e secondo Goldman Sachs la Federal Reserve (Fed) potrebbe decidere di alzare l'asticella e tagliare i tassi d'interesse di 75 punti base e non di 50 punti come fatto in maggio.

Tra i titoli in evidenza Oracle +10,51%. Il gruppo dei software ha comunicato risultati relativi al quarto trimestre dell'esercizio 2022 superiori alle attese degli analisti. Su base rettificata l'eps si è attestato a 1,54 dollari, a fronte di ricavi in crescita del 5% annuo a 11,8 miliardi. Il consensus di FactSet era invece per 1,37 dollari e 11,6 miliardi rispettivamente.

Continental Resources +15,92%. Il fondatore del gruppo energetico, Herold Hamm, ha messo sul piatto 70 dollari per azione per l'acquisto del 17% non ancora in possesso.

FedEx +14,41%. Il gruppo delle spedizioni ha aumentato il dividendo trimestrale del 53% a 1,15 dollari per azione.

Sul fronte macroeconomico i prezzi alla produzione, secondo quanto comunicato dallo U.S. Bureau Of Labor Statistics (Bls, ente statistico alle dipendenze del ministero del Lavoro di Washington), sono saliti a maggio del 10,8% annuo, contro il 10,9% stimato dagli economisti per una lettura invariata rispetto ad aprile (11,5% in marzo). Su base mensile l'indice dei prezzi alla produzione è cresciuto dello 0,8% contro lo 0,4% precedente (1,6% in marzo), in linea con il consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal.

(RV - www.ftaonline.com)