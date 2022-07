Dopo una seduta complessivamente in negativo per l'Asia (ma a Tokyo il Nikkei 225 ha guadagnato lo 0,54%) e invece di recupero per i mercati europei, Wall Street si appresta a chiudere un'ottava di passione ma lo fa in rialzo, grazie ai dati macroeconomici in arrivo.

Dopo una seduta complessivamente in negativo per l'Asia (ma a Tokyo il Nikkei 225 ha guadagnato lo 0,54%) e invece di recupero per i mercati europei, Wall Street si appresta a chiudere un'ottava di passione ma lo fa in rialzo, grazie ai dati macroeconomici in arrivo. Ottimismo in particolare per le vendite retail di giugno, cresciute in Usa dell'8,4% annuo, contro l'8,2% precedente. Su base mensile le vendite al dettaglio sono salite dell'1,0% contro il declino dello 0,1% della lettura finale di maggio e l'incremento dello 0,9% del consensus di Dow Jones Newswires and The Wall Street Journal. Segnali di vita da parte dei consumatori nonostante un'inflazione che galoppa sui massimi dal 1981. Segnali di vita anche dai colossi bancari. Dopo un avvio della tornata di trimestrali da dimenticare, con Morgan Stanley e, soprattutto, Jp Morgan Chase & Co., Citigroup e Wells Fargo & Co. ottengono la fiducia dei mercati.

A poco più di un'ora dall'avvio delle contrattazioni Dow Jones Industrial Average, S&P 500 e Nasdaq Composite sono tutti in deciso progresso (il peggiore, il Nasdaq, si muove comunque su un guadagno intorno all'1%). Tra gli undici sottoindici che compongono l'S&P 500 solo Utilities è in declino (perde circa lo 0,60%) e la performance migliore è quella di Financials, in crescita di oltre il 2% (tutti gli altri settori guadagnano comunque oltre l'1% con l'eccezione di Consumer Staples, in rialzo dello 0,60% circa). In scia a Citigroup, in rally di oltre l'8% e miglior titolo dell'S&P 500, anche al Dow Jones sono i titoli finanziari a guidare gli acquisti: tra i migliori ci sono infatti Goldman Sachs, American Express, la stessa Jp Morgan e Visa.

Citigroup ha comunicato per il secondo trimestre ricavi in crescita da 17,75 a 19,64 miliardi di dollari, contro i 18,40 miliardi del consensus di FactSet. Tra i singoli business va notato che i ricavi dell'investment banking sono calati da 1,50 miliardi a 805 milioni, ma quelli del fixed income sono saliti da 3,11 a 4,08 miliardi. Nei tre mesi i profitti netti sono scesi da 6,19 miliardi, pari a 2,85 dollari per azione, a 4,55 miliardi, e 2,19 dollari, oltre però le attese degli analisti per 1,68 dollari. Wells Fargo va in scia a Citigroup (è il secondo miglior titolo dell'S&P 500 con un rally superiore al 6%) nonostante profitti netti sostanzialmente dimezzati da 6,04 miliardi, pari a 1,38 dollari per azione, a 3,12 miliardi, e 74 centesimi. Su base rettificata l'eps si è attestato a 82 centesimi, sopra agli 80 centesimi del consensus di FactSet. Nei tre mesi i ricavi sono invece calati da 20,27 a 17,02 miliardi, in questo caso sotto ai 17,48 miliardi stimati dagli analisti.

Sul fronte macroeconomico, segnali di recupero arrivano dalla Federal Reserve Bank of New York: in luglio l'Empire State Manufacturing Index è infatti cresciuto a 11,1 punti da -1,2 punti di giugno e contro -2,0 punti del consensus. In giugno la produzione industriale è invece salita in Usa del 4,16% annuo, in rallentamento rispetto al 4,81% della lettura finale di maggio. Su base mensile la produzione industriale è calata dello 0,2% contro il precedente rialzo dello 0,1% e la lettura invariata del consensus. La capacità di utilizzo degli impianti si è attestata lo scorso mese all'80,0% contro l'80,3% precedente e l'80,5% stimato dagli economisti. In luglio l'indice della fiducia dei consumatori della University of Michigan è salito a 51,1 punti dai 50,0 punti della lettura finale di giugno, contro la lettura invariata a 50,0 punti attesa. L'indice relativo alle aspettative dei consumatori è invece sceso a 47,3 punti dai 47,5 punti precedenti, contro i 47,0 punti del consensus.

(RR - www.ftaonline.com)