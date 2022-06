Indici azionari Usa in territorio positivo grazie ai tecnologici dopo un avvio in ribasso influenzato dal nuovo warning di Target (-2%). Il Dow Jones avanza dello 0,1%, l'S&P 500 dello 0,4% ed il Nasdaq Composite dello 0,7%.

Restano alti i timori legati all'inflazione ed alle prossime mosse della Fed.

Tra i titoli in evidenza Kohl's Corporation +12%. La catena di grandi magazzini ha comunicato di avere avviato trattative esclusive per il possibile takeover da parte di Franchise Group. Vendita che potrebbe valutare la società circa 8 miliardi di dollari.

GitLab +20%. La società di San Francisco creatrice dell'omonima piattaforma web open source (che consente agli sviluppatori di software di collaborare in remoto a progetti e fornire aggiornamenti su base quasi costante) ha comunicato risultati per il primo trimestre segnati dalla riduzione delle perdite nette da 27,9 milioni, pari a 53 centesimi per azione, a 26,1 milioni, e 18 centesimi. Su base rettificata il rosso è stato parimenti di 18 centesimi, contro i 27 centesimi del consensus di FactSet. I ricavi sono rimbalzati del 75% annuo a 87,4 milioni, contro i 78,1 milioni stimati dagli analisti.

Coinbase Global -4% penalizzato dal crollo del Bitcoin, sceso sotto la soglia dei 30 mila dollari.

Sul fronte macroeconomico il deficit della bilancia commerciale, secondo quanto comunicato dallo U.S. Census Bureau e U.S. Bureau of Economic Analysis, si è ridotto nel mese di aprile a 87,1 miliardi di dollari dai 107,7 miliardi della lettura finale di marzo (89,8 miliardi in febbraio), contro gli 89,5 miliardi del consensus. Nel mese le esportazioni sono state pari a 252,6 miliardi (contro i 241,7 miliardi precedenti), a fronte di 339,7 miliardi di importazioni (351,5 miliardi in marzo). L'export è salito del 3,5% sequenziale contro il declino del 3,4% dell'import.

(RV - www.ftaonline.com)