La Borsa di New York ha chiuso la seduta senza grandi variazioni. Il Dow Jones ha guadagnato lo 0,19%, l'S&P 500 lo 0,21%. Sostanzialmente piatto il Nasdaq Composite (-0,01%).

Tra i titoli in evidenza Microsoft +4,81%. Il gruppo di Redmond ha comunicato per il primo trimestre un rimbalzo dei ricavi del 18% annuo a 49,36 miliardi di dollari. Il risultato è inferiore ai 51,7 miliardi del trimestre precedente, quando per la prima volta nella storia Microsoft aveva superato i 50 miliardi di giro d'affari, ma è superiore ai 49,05 miliardi del consensus di Refinitiv. Nei tre mesi allo scorso 31 marzo, i profitti netti sono saliti da 15,46 miliardi, pari a 2,03 dollari per azione, a 16,73 miliardi, e 2,22 dollari, contro i 2,19 dollari stimati dagli analisti.

Mattel +10,76%. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, il gruppo dei giocattoli avrebbe tenuto discussioni preliminari con private come Apollo Global Management e L Catterton.

Texas Instruments +0,56%. Il gruppo dei semiconduttori di Dallas ha comunicato risultati per il primo trimestre segnati da profitti netti saliti da 1,75 miliardi, pari a 1,87 dollari per azione, a 2,20 miliardi, e 2,35 dollari, contro i 2,18 dollari del consensus di FactSet. I ricavi sono aumentati da 4,29 a 4,91 miliardi, anche in questo caso oltre i 4,74 miliardi stimati dagli analisti.

General Motors +1,60%. Il gruppo automobilistico ha comunicato per il primo trimestre profitti netti in declino da 3,02 miliardi, pari a 2,03 dollari per azione, a 2,94 miliardi, e 1,35 dollari. Su base rettificata l'eps si è attestato a 2,09 dollari, a fronte di ricavi in crescita da 32,47 a 35,98 miliardi di dollari. Il consensus di FactSet era per 1,65 dollari e 36,90 miliardi rispettivamente. La chief executive Mary Barra, nella lettera agli azionisti, ha confermato la guidance d'esercizio grazie alla "solida domanda" per i suoi veicoli.

Alphabet -3,67%. La casa madre di Google ha comunicato risultati per il primo trimestre segnati da profitti netti in declino da 17,93 miliardi, pari a 26,29 dollari per azione, a 16,44 miliardi, e 24,62 dollari, contro i 25,74 dollari del consensus di FactSet. I ricavi sono cresciuti del 23% annuo a 68,01 miliardi, contro i 68,05 miliardi stimati dagli analisti ma soprattutto ben al di sotto del record di 75,33 miliardi del precedente periodo. I ricavi al netto dei costi di acquisizione del traffico (ex-Tac) sono saliti da 45,60 a 56,02 miliardi, contro i 56,10 miliardi del consensus di FactSet. A sostenere il titolo non è bastato neppure l'annuncio di un piano di buyback monstre da 70 miliardi di dollari.

Sul fronte macroeconomico il deficit commerciale a marzo, secondo quanto comunicato dallo U.S. Census Bureau, sale a 125,32 miliardi di dollari dai 106,34 miliardi di febbraio (107,36 miliardi in gennaio). Nel mese le esportazioni sono state pari a 169,31 miliardi (contro i 157,95 miliardi precedenti), a fronte di 294,63 miliardi di importazioni (264,29 miliardi in febbraio).

Le scorte all'ingrosso, secondo quanto comunicato su base preliminare dallo U.S. Census Bureau, sono salite a marzo del 2,3% mensile, contro il 2,5% della lettura finale di febbraio (1,2% l'incremento di gennaio).

Secondo quanto comunicato dalla National Association of Realtors (Nar, federazione del settore immobiliare con sede a Chicago), in marzo il Pending Home Sales Index (che misura la variazione nel numero di case in appalto da vendere) è calato a 103,7 punti dai 105,0 punti della lettura finale di febbraio (109,4 punti in gennaio). L'indice è sceso dell'1,2% su base mensile, dopo il precedente declino del 4,0% (5,8% il crollo di gennaio) e contro la flessione dell'1,8% del consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal.

