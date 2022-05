La Borsa di New York ha aperto la seduta in deciso rialzo spinta dal rimbalzo dei tecnologici e del comparto bancario. Il Dow Jones guadagna l'1,2%, l'S&P 500 l'1,3% ed il Nasdaq Composite l'1,8%.

Tra i titoli in evidenza Biohaven Pharmaceutical Holding Company +70%. Pfizer ha messo sul piatto 148,50 dollari per azione in contanti per l'acquisto dell'azienda specializzata nei farmaci contro l'emicrania. Il valore dell'operazione è pari a circa 11,6 miliardi di dollari.

Novavax -15%. La biotech che produce il vaccino anti Covid-19 ha chiuso il primo trimestre con risultati inferiori alle attese. L'utile per azione si è attestato a 2,56 dollari su ricavi per 703,97 miliardi. Gli analisti avevano previsto un Eps a 2,69 dollari su ricavi per 845,2 milioni.

Peloton Interactive -19%. L'azienda newyorkese specializzata in attrezzature ginniche e in corsi di fitness in streaming ha registrato nel terzo trimestre una perdita più ampia del previsto a 1,25 dollari per azione contro il rosso di 0,83 dollari del consensus. Deludono anche i ricavi a 964,30 milioni di dollari (consensus 973,02 milioni).

(RV - www.ftaonline.com)