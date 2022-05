La Borsa di New York ha chiuso la prima seduta della settimana in deciso rialzo spinta da Jp Morgan e dai tecnologici. Il Dow Jones ha guadagnato l'1,98%, l'S&P 500 l'1,86% ed il Nasdaq Composite l'1,59%.

Joe Biden ha confermato la possibile rimozione dei dazi sull'export dalla Cina. Come anticipato in precedenza da diverse fonti interne alla sua amministrazione, il presidente Usa, impegnato nel suo viaggio di cinque giorni in Giappone e Corea del Sud, ha teso la mano al "nemico" cinese. "Lo sto considerando. Non abbiamo imposto nessuna di queste tariffe. Sono state imposte dalla precedente amministrazione e sono allo studio", ha dichiarato Biden, riferendosi ovviamente a Donald Trump e alla sua guerra commerciale contro Pechino. In precedenza era stata Janet Yellen, U.S. Secretary of the Treasury (ministra del Tesoro di Washington), a dichiarare che il taglio delle tariffe sull'export cinese era da considerare. "Ci sarebbero effetti desiderabili", aveva sottolineato, riferendosi all'impatto della misura decisa di Trump sulla già elevata inflazione e quindi sulla capacità di spesa dei cittadini americani.

Tra i titoli in evidenza VMware +25,27%. Secondo fonti citate da Reuters, Broadcom sarebbe in trattativa per il takover dell'azienda californiana (specializzata in cloud computing e virtualizzazione) che è stata separata lo scorso anno da Dell Technologies, che a sua volta l'aveva rilevata nel 2015 in seguito all'acquisizione di Emc Corporation. Michael Dell è oggi il maggiore azionista di VMware con una quota del 40% del capitale.

Jp Morgan +6,17%. La banca d'affari ha rivisto al rialzo la stima sul margine di interesse 2022.

Forti acquisti sui giganti dell'high-tech (Apple +4,01%, Microsoft +3,20%).

Sul fronte macroeconomico lo U.S. Chicago Fed National Activity, secondo quanto comunicato dalla Federal Reserve Bank of Chicago, ha segnato nel mese di aprile un progresso a 0,47 punti da 0,36 punti della lettura finale di marzo (0,54 punti in febbraio), confermandosi in positivo per il quarto mese consecutivo. L'indice misura l'attività economica nel settimo dei dodici distretti in cui vengono suddivisi gli Usa (comprende la gran parte di Illinois, Indiana, Michigan, Wisconsin e l'intero Iowa, con aree metropolitane come Chicago, Detroit e Milwaukee).

