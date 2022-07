La Borsa di New York ha chiuso la seduta in rialzo sostenuta ancora da alcune brillanti trimestrali societarie. Il Dow Jones ha guadagnato lo 0,15%, l'S&P 500 lo 0,59% ed il Nasdaq Composite l'1,58%.

Tra i titoli in evidenza Netflix +7,39%. Il colosso dello streaming ha comunicato risultati relativi al secondo trimestre che come già anticipato sono segnati da una nuova contrazione degli utenti. Il declino è però ampiamente inferiore alle attese e il pioniere dello streaming già prevede un ritorno alla crescita nell'attuale periodo.

Omnicom +4,02%. Il gruppo pubblicitario ha registrato nel secondo trimestre un utile per azione pari a 1,68 dollari contro gli 1,57 dollari del consensus. Meglio del previsto anche i ricavi a 3,57 miliardi di dollari (consensus 3,47 miliardi).

Abbott Laboratories -1,53%. L'azienda farmaceutica ha alzato la previsione sull'utile per azione adjusted 2022 a 4,90 dollari da 4,70 dollari della precedente guidance.

Coca-Cola -1,60%. JP Morgan ha ridotto il target price sul titolo del gruppo delle bevande a 70 dollari da 73 dollari.

Biogen -5,80% nonostante una trimestrale superiore alle attese. Nel secondo trimestre l'utile per azione adjusted si è attestato a 5,25 dollari su ricavi per 2,589 miliardi. Gli analisti avevano previsto un Eps a 4,06 dollari su ricavi per 2,47 miliardi.

Sul fronte macroeconomico le vendite di abitazioni esistenti a giugno sono calate del 5,4% a 5,12 milioni di unità da 5,41 milioni di unità di maggio. Gli analisti avevano previsto un calo a 5,38 milioni di unità.

