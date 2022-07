Dopo una seduta di netta frenata per l'Asia (a Tokyo il Nikkei 225 ha perso l'1,77%) e in negativo anche per le piazze europee, Wall Street apre contrastata mentre la recessione torna a fare paura.

Dopo una seduta di netta frenata per l'Asia (a Tokyo il Nikkei 225 ha perso l'1,77%) e in negativo anche per le piazze europee, Wall Street apre contrastata mentre la recessione torna a fare paura. Prima ancora dell'apertura degli scambi i riflettori erano su un dollaro che continua ad apprezzarsi. L'euro si muove intorno alla parità: l'ultima volta che era sceso sotto al dollaro era stato il 15 luglio 2002. E lo yen continua a restare sui minimi ventennali. Janet Yellen, a Tokyo per incontrare il governatore della Bank of Japan (BoJ) Haruhiko Kuroda, ha espresso riluttanza nell'intervenire a supporto della divisa nipponica. La U.S Secretary of the Treasury (ministra del Tesoro di Washington) ha sottolineato che gli Usa sono favorevoli a tassi di cambio determinati dal mercato. Una azione diretta sulle valute da parte dei governi è giustificata "solo in circostanze rare ed eccezionali".

Unico in positivo dei tre principali indici newyorkesi il Dow Jones Industrial Average (intorno allo 0,10% il suo guadagno), che pure aveva aperto in negativo. A sostenerlo è soprattutto il rally di oltre il 4% di Boeing. Perdite moderate invece per S&P 500 e Nasdaq. Tra gli undici sottoindici che compongono l'S&P 500 la maggioranza è in rialzo e la performance peggiore è il declino di quasi il 3% di Energy a fronte di un crollo superiore al 6% peril petrolio, tornato sotto i 100 dollari il barile. Secondo i dati di FactSet se chiudesse su questi livelli il Wti tornerebbe sui minimi dal mese di aprile. Health e Technology sono gli altri settori in arretramento. Tra i titoli in positivo al Dow Jones c'è anche Apple (in crescita quasi il 2%), nonostante dati contrastanti sulle vendite di pc. Per Gartner le consegne di Mac nel secondo trimestre sono rimbalzate del 9,3% annuo a 6,4 milioni, per Idc sono invece crollate del 22,5% a 4,8 milioni di unità.

Tra i singoli titoli da segnalare il decollo di Canoo, che rimbalza di oltre l'80% al Nasdaq. Walmart ha annunciato che acquisterà 4.500 veicoli elettrici prodotti dalla start-up dell'Arkansas. Il gigante del retail ha anche siglato un accordo di opzione per altri 10.000 van da utilizzare per le consegne dell'ultimo miglio, all'interno del suo programma per il raggiungimento delle zero emissioni entro il 2040. Canoo prevede di avviare la produzione del suo Lifestyle Delivery Vehicle (Ldv) nel quarto trimestre di quest'anno. Il titolo lunedì aveva segnato un crollo dell'8,14% e da inizio 2022 si è deprezzato di oltre il 70% a Wall Street. Hp e Dell guadagnano circa l'1,50% e il 2% dopo che i dati di Gartner e Idc hanno confermato per loro seconda e terza posizione nel mercato globale dei pc (alle spalle della cinese Lenovo), anche se il secondo trimestre ha portato una contrazione in doppia cifra per le vendite del settore nel suo complesso.

Sul fronte macroeconomico, secondo quanto comunicato dalla National Federation of Independent Business (Nfib), in giugno lo Small Business Optimism Index, indice che misura la fiducia delle piccole imprese Usa, è calato a 89,5 punti dai 93,1 punti di maggio (93,2 punti in marzo e aprile). Il dato si confronta con i 93,0 punti del consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal. L'indice è sotto quota 100 punti dallo scorso settembre (100,1 punti nell'agosto 2021). Mercoledì 13 luglio verrà pubblicato il dato relativo all'inflazione Usa di giugno e le previsioni degli economisti sono per una nuova impennata all'8,8% annuo dall'8,6% di maggio. Il che non potrebbe che dare ulteriore spinta alla Federal Reserve (Fed) per proseguire con la sua stretta monetaria.

(RR - www.ftaonline.com)