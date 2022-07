Christopher Waller, membro del Board of Governors della Federal Reserve (Fed), apre a un aumento di 100 punti base per i tassi d'interesse Usa a fine mese. "Dipende dai dati. Abbiamo in arrivo importanti pubblicazioni sulle vendite al dettaglio e sulle costruzioni prima del meeting di luglio. Se dovessero essere significativamente più forti del previsto, mi farebbe propendere per un aumento più ampio nella misura in cui si evidenzierebbe che la domanda non sta rallentando abbastanza velocemente da fare scendere l'inflazione", ha dichiarato nel corso di un evento a Victor, Idaho. Come nota la Cnbc se nel meeting di 26-27 luglio del Federal Open Market Committee (Fomc) effettivamente venisse varato un rialzo del costo del denaro di 100 punti base si tratterebbe dell'intervento più deciso dall'inizio degli Anni 80, quando la Fed stava cercando di domare un'inflazione fuori controllo.

