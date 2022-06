Christopher Waller, membro del Board of Governors della Federal Reserve (Fed), sostiene un altro maxi aumento dei tassi d'interesse Usa nel meeting di 26-27 luglio del Federal Open Market Committee (Fomc), dopo avere dato il suo appoggio al rialzo di 75 punti base deciso settimana scorsa. "Se i dati arriveranno come mi aspetto sosterrò una mossa di portata simile nel nostro meeting di luglio", ha dichiarato nel corso di una tavola rotonda organizzata dalla Dallas Society for Computational Economics. Il che porterebbe a 225 punti base l'aumento complessivo del costo del denaro da marzo. L'ultima volta che la Fed ha alzato così tanto i tassi, ricorda MarketWatch, ci sono voluti tre anni, dal 2016 al 2018. Waller ha spiegato che "non dovrebbe essere una sorpresa" che il tasso d'interesse di riferimento venga aumentato rapidamente nel 2022. Dopotutto l'obiettivo della Fed è quello di riportare l'economia alla sua forza pre-pandemica.

