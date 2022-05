Secondo Christopher Waller, membro del Board of Governors della Federal Reserve (Fed), l'attuale stretta dell'istituto centrale di Washington deve proseguire ancora per diversi meeting del Federal Open Market Committee (Fomc) e fino a quando l'inflazione non scenderà.

Secondo Christopher Waller, membro del Board of Governors della Federal Reserve (Fed), l'attuale stretta dell'istituto centrale di Washington deve proseguire ancora per diversi meeting del Federal Open Market Committee (Fomc) e fino a quando l'inflazione non scenderà. "Non toglierò dal tavolo gli aumenti di 50 punti base finché non vedrò l'inflazione avvicinarsi al nostro obiettivo del 2%", ha dichiarato intervenendo a una conferenza di politica monetaria organizzata dalla Goethe-Universität di Francoforte.

(RR - www.ftaonline.com)