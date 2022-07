di Financial Trend Analysis

Walmart scivola dell'8% nel premarket a Wall Street. Il colosso della grande distribuzione ha rivisto al ribasso la stima sull'utile per azione adjusted del secondo trimestre (ora atteso in calo tra l'8% ed il 9%) e dell'intero esercizio (ora atteso in calo tra l'11% ed il 13%).

