Rob Walton, dal 1992 al 2015 chairman di Walmart, la figlia Carrie Walton Penner e il marito di lei Greg Penner rilevano i Denver Broncos per 4,6 miliardi di dollari. L'acquisto della squadra della Nfl è il più costoso di sempre per un club sportivo a livello globale. Samuel Robson "Rob" Walton è il figlio maggiore del fondatore di Walmart Sam Walton ed è l'undicesimo più ricco in Usa, con un patrimonio stimato in quasi 59 miliardi di dollari secondo il Bloomberg Billionaires Index. La recente vendita del Chelsea di Roman Abramovich a un consorzio guidato Todd Boehly sarebbe in realtà la più costosa operazione del genere ma i 4,25 miliardi di sterline (oltre 5,3 miliardi di dollari) indicati da alcune fonti comprendono anche 1,75 miliardi (2,2 miliardi di dollari) di investimenti futuri. Restando negli Usa, comunque, l'acquisto più caro di una squadra era in precedenza quello dei New York Mets di baseball, per 2,4 miliardi di dollari nel 2020 da parte di Steve Cohen, fondatore degli hedge fund Point72 Asset Management e S.A.C. Capital Advisors.

