Non inizia nel migliore dei modi l'avventura di Warner Bros Discovery, colosso dello streaming nato ufficialmente lo scorso 11 aprile (con il debutto al Nasdaq), dall'integrazione in Discovery delle attività di Warner Media. La società chiude infatti Cnn+ a solo un mese dal debutto. Warner Bros Discovery ha comunicato che il 30 aprile la versione streaming dello storico network all-news cesserà le attività. Aveva debuttato soltanto il 29 marzo scorso e finora non è riuscita ad attrarre neppure 10.000 abbonati, a fronte di investimenti nell'ordine delle centinaia di milioni di dollari in personale e contenuti che, in parte, verranno dirottati su Hbo Max e sulla Cnn tradizionale. Warner Bros Discovery ha chiuso con un crollo del 6,78% la seduta di giovedì al Nasdaq. (RR - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di proporre servizi sempre all'avanguardia.