Il Consiglio di Amministrazione di Websolute S.p.A. (WEB:IM) ("Websolute" o la "Società"), tra le principali digital company italiane attiva nei settori della comunicazione e tecnologia digitale e del digital marketing e-commerce, PMI innovativa quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.

Principali dati consolidati al 31 dicembre 2021:

• Valore della Produzione: Euro 19,9 milioni, +34,4% (2020: Euro 14,8 milioni)

• EBITDA: Euro 2,9 milioni, +106,1% (2020: Euro 1,4 milioni); EBITDA Margin 14,8% (2020: 9,6%)

• EBIT: Euro 0,97 milioni (2020: Euro 0,52 milioni)

• Risultato Netto: Euro 0,47 milioni (2020: Euro 0,34 milioni)

• Posizione Finanziaria Netta: debito Euro 2,4 milioni (2020: debito Euro 3,08 milioni)

Il Consiglio di Amministrazione delibera di proporre all'Assemblea l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie e un piano di incentivazione a favore degli amministratori

Lamberto Mattioli, Presidente e Amministratore Delegato di Websolute: "Siamo estremamente soddisfatti dei risultati raggiunti, in considerazione del protrarsi, anche nel 2021, delle problematiche derivanti dalla Pandemia che hanno colpito fortemente l'economia globale. Il Gruppo è sempre riuscito a mantenere attive tutte le attività operative e di contatto con i clienti e grazie allo sfruttamento delle sinergie ha potuto registrare ottime performance nel 2021 potendo, oltretutto, contare sulla possibilità di pianificare a 5/6 mesi le attività produttive. Tuttora è grande l'incertezza sugli andamenti futuri dell'economia anche in base alla durata e alle ricadute che produrrà la guerra della Russia contro l'Ucraina. Il Gruppo ha previsto azioni commerciali, il potenziamento di innovativi prodotti e servizi creati in relazione ai nuovi bisogni di mercato e proseguito il suo percorso strategico investendo risorse affinché si possano produrre effetti positivi grazie alle sinergie attivabili con risultati economici che già nel 2021 hanno iniziato a produrre importanti e tangibili effetti. Abbiamo continuato la politica di investimenti, finalizzata all'acquisizione di target in nicchie di mercato con business anticiclici che si integrano ai nuovi bisogni di questo periodo storico e ad alto potenziale di sviluppo, al fine accrescere il know-how e gli strumenti interni, mediante utilizzo di risorse interne ed esterne con particolare riferimento a progetti di R&S, software e in generale le tecnologie. La posizione finanziaria netta migliora rispetto al 31 dicembre 2020 e possiamo considerarla solida e liquida. Riteniamo la situazione finanziaria sotto controllo, anche grazie agli andamenti gestionali caratteristici ed all'attivazione dei monitoraggi specifici circa i flussi finanziari di incasso che ad oggi non evidenziano problematiche. Pertanto, riteniamo di poter continuare a produrre la positività del percorso già delineato attraverso la combinazione delle azioni strategiche messe in campo che si fondano sulla capacità delle nostre risorse umane, l'integrazione strategica da un punto di vista commerciale, produttivo, gestionale ed organizzativo oltre agli ulteriori investimenti finalizzati a produrre un incremento dei volumi d'affari e della redditività che può generarsi dallo sfruttamento di sinergie su cui siamo impegnati in maniera costante e continuativa da tempo.

(RV - www.ftaonline.com)