Websolute, tra le principali digital company italiane attiva nei settori della comunicazione e tecnologia digitale e del digital marketing e-commerce, PMI innovativa quotata su Euronext Growth Milan, comunica la proroga dal 31 maggio 2022 al 30 giugno 2022 del termine per l'esercizio del diritto di opzione di acquisto ("call") di w.academy S.r.l. nei confronti di SIDA Group S.r.l., avente ad oggetto il ramo d'azienda Academy concesso in affitto. Per ogni approfondimento si rimanda a quanto comunicato in data 1° giugno 2020

