Il Consiglio di Amministrazione di Webuild (MTA: WBD) ha approvato ieri il Bilancio Consolidato e il Progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, nonché, esaminato i "Dati Consolidati Adjusted" al fine di comparare l'andamento gestionale su base omogenea.

Il Gruppo Webuild ha chiuso l'esercizio 2021 con risultati in forte crescita e in linea con i target comunicati, confermando al contempo un ruolo centrale nello sviluppo dei piani di rilancio delle economie in cui opera. Nel corso del 2021, Webuild registra nuovi ordini per €11,3 miliardi con un portafoglio ordini al 31 dicembre 2021 che si attesta su un livello record di €45,4 miliardi per il 92% relativo a progetti legati all'avanzamento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG). In termini di geografie presidiate, proseguendo la strategia di derisking, il portafoglio ordini risulta prevalentemente distribuito tra Italia, paesi dell'Europa Centrale e del Nord, Stati Uniti ed Australia - principalmente in segmenti legati alla mobilità sostenibile quali l'alta velocità, il settore ferroviario e il settore stradale - portando al 75% del totale backlog i progetti in queste geografie. Webuild ha adottato negli anni una politica di bidding sempre più selettiva e strutturata basata su un assesment a 360° delle singole iniziative in un'ottica di contenimento del rischio e attenzione alle migliori opportunità, includendo fattori tecnici, economico-finanziari e un'analisi dei rischi sempre più approfondita, facendo leva anche sulla rilevante capacità competitiva, accresciuta grazie ad investimenti in innovazione, Health & Safety e sostenibilità dell'opera e del processo di costruzione. Con un ruolo determinante in Italia nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per dotare il Paese di infrastrutture adeguate, innovative e sostenibili, il Gruppo ha continuato a consolidare il proprio posizionamento nel mercato domestico, che rappresenta a fine 2021 il 44% del backlog costruction e il 32% del fatturato complessivo dell'anno, raggiungendo livelli in linea con i maggiori peers europei. L'Italia continua ad essere un mercato in forte ripresa, dove, grazie ai fondi messi a disposizione dal PNRR e da fondi complementari del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile, sono attesi ulteriori €24 miliardi di investimenti in grandi opere. Il trend di recupero delle attività produttive è proseguito anche nel secondo semestre, consentendo di chiudere il 2021 con risultati in forte crescita, nonostante il perdurare della pandemia e le criticità inflattive legate agli approvvigionamenti di materie prime. I Ricavi crescono del 40%, a €6,7 miliardi; l'EBITDA cresce del 95%, a €451 milioni, superando le performance pre-pandemia. A livello finanziario, l'esercizio registra il miglior risultato dal 2014, evidenziando una posizione finanziaria positiva (cassa netta) di €467 milioni e un debito lordo in calo, pari a €2,65 miliardi. Ad inizio 2022 è stato emesso un nuovo prestito obbligazionario "Sustanaibility Linked", per un importo pari a €400 milioni, che migliora ulteriormente la struttura finanziaria del Gruppo, estendendo la vita media del debito a 3,7 anni ed incrementando la componente a tasso fisso a oltre l'85%. La sostenibilità si conferma al centro della strategia di sviluppo, con progetti che porteranno benefici per oltre 89 milioni di persone nel mondo. Il 99% dei ricavi 2021 di Webuild risulta ammissibile alla Tassonomia verde dell'UE, il sistema di classificazione delle attività economiche sostenibili introdotto dall'Unione Europea, confermando il ruolo del Gruppo tra i protagonisti globali della transizione climatica. L'integrazione sempre più sistematica della sostenibilità nella strategia industriale del Gruppo ha permesso di raggiungere significativi progressi su tutti gli obiettivi del Piano ESG. Ad ulteriore dimostrazione del proprio impegno per la transizione climatica, a fine 2021, il Gruppo ha sottomesso formalmente a Science-Based Target Initivative (SBTi) nuovi obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra al 2030. Nel corso del 2021 è stata completata l'integrazione societaria di Astaldi, operazione che ha consentito di raggiungere una parte significativa delle sinergie previste. Il Gruppo sta continuando a mettere in atto un piano più ampio di azioni di efficienza operativa, che prevede il raggiungimento di €120 milioni di risparmi a livello di EBIT entro il 2023, lavorando su overhead, costi diretti e indiretti di commessa. Sempre nell'ambito del Progetto Italia, il Gruppo ha completato l'acquisizione di Seli Overseas, consolidando le competenze tecniche altamente specializzate nel comparto degli scavi meccanizzati di gallerie per le opere in sotterraneo. Sulla base di questo andamento positivo, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di proporre all'Assemblea degli Azionisti, convocata per il 28 aprile 2022, la distribuzione di un dividendo pari a €0,055 per azione ordinaria e di risparmio.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Alla luce del solido backlog registrato dal Gruppo a fine 2021, degli ingenti piani di investimento infrastrutturali lanciati nelle geografie in cui il Gruppo opera e dell'allentamento progressivo delle misure restrittive legate alla pandemia, si prevede la seguente evoluzione finanziaria per il 2022:

- Book to bill: >1,0x medio nel periodo 2022-24

- Ricavi: €7,0 - €7,5 miliardi, coperti interamente dall'attuale backlog

- EBITDA margin: 7-7,5%, supportato dal processo di efficientamento dei costi già in atto

- Mantenimento di una posizione finanziaria netta positiva (cassa netta)

Questi obiettivi si basano sull'assenza di cambiamenti rilevanti nell'evoluzione dell'emergenza sanitaria e di conseguenti rallentamenti nell'attività di Webuild e non includono eventuali impatti negativi nelle attività economiche globali legati alle tensioni geopolitiche derivanti dal conflitto militare in Ucraina. Webuild continuerà a percorrere le seguenti linee strategiche:

1. Eseguire il portafoglio ordini, che assicura oltre l'89% dei ricavi previsti nel periodo 2022-24, con uno stretto controllo dei costi e una gestione attiva dei contratti;

2. Proseguire il percorso di consolidamento della propria presenza in Italia sfruttando i maggiori investimenti in infrastrutture, la semplificazione dei processi di gara e l'introduzione di un miglior regime di pagamento degli anticipi, facendo leva sulla propria capacità di investire in innovazione e Health & Safety;

3. Proseguire nel de-risking del portafoglio, focalizzandosi su geografie a basso rischio;

4. Implementare le azioni di efficienza operativa già identificate per €120 milioni, da realizzare entro il 2023 grazie alla digitalizzazione dei processi core e alle sinergie con Astaldi;

5. Focus sulla generazione di cassa e deleveraging, come risultato della propria strategia di de-risking, delle efficienze operative e della monetizzazione di taluni asset;

6. Espandere il business in nuove aree, che consentono una maggiore diversificazione del portafoglio ordini e una stabilizzazione dei flussi di cassa (quali ad esempio la manutenzione delle infrastrutture in Italia, partnership strategici con fondi infrastrutturali etc);

7. Perseguire obiettivi di sostenibilità, privilegiando progetti che possano ridurre le emissioni di CO2 e garantendo sempre elevati standard di sicurezza.

(RV - www.ftaonline.com)