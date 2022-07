di Financial Trend Analysis

Webuild, -0,9% a 1,49 euro, perde terreno nonostante l'annuncio di stamattina relativo all'aggiudicazione di un contratto da 223 milioni di dollari (218 milioni di euro al cambio attuale). La controllata americana Lane si occuperà del progetto per la realizzazione di "interventi per migliorare flussi di traffico e sicurezza della tratta autostradale I-275/I-4 Downtown Interchange" in Florida. Analizzando il grafico possiamo osservare la formazione nelle ultime 4-5 settimane di un potenziale testa e spalle rialzista, figura che verrebbe completata con il superamento di 1,55-1,56 euro: obiettivo ideale a 1,73, molto vicino al massimo di fine maggio a 1,7570. Discese sotto il recente minimo a 1,4470 preannuncerebbero un test degli 1,3670 toccati a inizio luglio.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)