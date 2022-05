Webuild +1,1% in verde: la controllata americana Lane si è aggiudicata un contratto da 357 milioni di dollari (340 milioni di euro circa) per la ricostruzione della Tyndall Air Force Base a Panama City, Florida.

Webuild +1,1% in verde: la controllata americana Lane si è aggiudicata un contratto da 357 milioni di dollari (340 milioni di euro circa) per la ricostruzione della Tyndall Air Force Base a Panama City, Florida. Il portafoglio ordini Webuild in Nord America (dove il gruppo ha generato il 21% dei ricavi nel 2021) sale quindi a 3,1 miliardi di euro. L'a.d. Pietro Salini ha dichiarato che il PNRR è un'ottima cosa ma è uno degli strumenti che lo Stato ha a disposizione per stimolare la crescita.

