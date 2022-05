Molto bene Webuild +3,5% scatta sui massimi da metà marzo dopo che la joint venture MORE (composta da Webuild con il 42,5%, FCC Construcción e BeMo Tunnelling) è stata selezionata da National Highways quale Preferred Bidder per il contratto da 1,25 miliardi di sterline (1,5 miliardi di euro) per la realizzazione del tunnel e dei lavori principali di costruzione della Strada A303, per la tratta da Amesbury a Berwick Down, vicino Stonehenge.