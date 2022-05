Ingegneria e resilienza. Sono queste le due parole chiave per l'aggiudicazione a Lane (Gruppo Webuild) del contratto da 357 milioni di dollari (340 milioni di euro circa) per la ricostruzione della Tyndall Air Force Base (AFB), a Panama City, in Florida.

La Tyndall AFB è oggetto di un vasto programma di sviluppo e ammodernamento, di cui il contratto Lane è parte integrante, a seguito dei forti danni subiti con l'uragano Michael nel 2018. I lavori assegnati a Lane contribuiranno a rendere la struttura più funzionale e resiliente rispetto a futuri eventi climatici eccezionali.Il nuovo contratto porta a 3,1 miliardi di euro il portafoglio ordini Webuild in Nord America, dove il Gruppo ha generato il 21% del fatturato 2021 e intende crescere ulteriormente, anche facendo leva sugli importanti piani di sviluppo infrastrutturale programmati negli USA.

La Florida, uno degli stati americani a maggiore crescita economica, si conferma un mercato di grande importanza per Lane e Webuild.Commissionato dalla U.S. Army Corps of Engineers (USACE) e identificato come "Two-Phase Design and Construction Site Development and Utilities Phase I and II", il nuovo contratto è al 100% Lane e prevede la progettazione e la realizzazione di infrastrutture stradali, parcheggi, impianti elettrici, impianti idraulici e per la gestione delle acque reflue e pluviali, sistemi di comunicazione, sistemi antincendio, e opere connesse.

È previsto che i lavori saranno avviati nell'estate 2022 e andranno ultimati entro metà 2026. Lane, controllata americana del Gruppo Webuild, ha una presenza storica e radicata negli USA, doveopera in più di 20 Stati prevalentemente nel settore della mobilità sostenibile (autostrade, ponti, tunnel,aeroporti).

In ambito infrastrutture militari, ha realizzato numerosi progetti, tra cui interventi riferiti alla Naval Air Station Oceana di Virginia Beach, in Virginia, e alla Eglin Air Force Base in Florida. Tra i progetti in corso negli USA, di rilievo è l'Unionport Bridge di Brooklyn a New York.

(GD - www.ftaonline.com)