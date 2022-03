Cossi Costruzioni (Gruppo Webuild) ha ottenuto l'aggiudicazione definitiva di tre contratti del valore complessivo di €189 milioni per i lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione delle barriere di sicurezza e acustiche della rete autostradale nazionale, su tratte incluse nell'ambito di ampie aree regionali, a Genova, Milano e tra Bologna-Firenze e Fiano Romano. I contratti acquisiti confermano l'interesse del Gruppo e la forte vocazione di Cossi Costruzione nel settore delle manutenzioni stradali.

Cossi Costruzioni e il suo partner MGA Manutenzioni Generali Autostrade S.r.l (società controllata da Reway Group, il più grande operatore italiano nel settore del risanamento di infrastrutture stradali e autostradali), già identificati come migliori offerenti per questi contratti lo scorso agosto, hanno infatti ottenuto l'aggiudicazione definitiva di un lotto del valore di €49 milioni sulla rete ligure (Lotto 2), di un lotto del valore di €58 milioni su Milano (Lotto 6), e di un lotto del valore di €82 milioni nella rete autostradale tra Lazio e Toscana (Lotto 9). Cossi Costruzioni partecipa al raggruppamento di imprese aggiudicatario con una quota pari al 71,5% per il Lotto 2, al 76,3% per il Lotto 6 e all'83,2% per il Lotto 9.

Attraverso la consolidata expertise di Cossi Costruzioni, Webuild conferma così l'interesse a crescere nel settore delle manutenzioni e delle riqualificazioni stradali, in un momento storico in cui l'Italia prevede rilevanti investimenti per la modernizzazione della propria rete viaria soprattutto per rafforzarne la sicurezza per gli utenti. Una rete tra le più articolate al mondo, che ad oggi si compone di 7.000 chilometri di autostrada e di oltre 15.000 di strade regionali e provinciali, a cui si aggiungono oltre 16.000 ponti e viadotti, la maggior dei quali hanno superato i 50 anni di età.

Leader mondiale nel settore delle infrastrutture, Webuild ha un track record che include la costruzione di oltre 80.200 chilometri di strade e autostrade e lo scavo di oltre 2.300 chilometri di gallerie.

