WIIT, facendo seguito al comunicato stampa del 16 maggio u.s., rende noto che in data 21 luglio 2022 è stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione di Adelante S.r.l., Matika S.p.A. ed Etaeria S.p.A. (congiuntamente, le "Società Incorporande") in WIIT (congiuntamente alle Società Incorporande, le "Società partecipanti alla fusione"). La fusione, subordinatamente all'iscrizione dell'atto presso i competenti uffici del Registro delle Imprese, avrà efficacia civilistica a decorrere dal 1° agosto 2022, mentre gli effetti contabili e fiscali decorreranno dal 1° gennaio 2022.

Si rammenta che, essendo il capitale sociale delle Società Incorporande interamente detenuto da WIIT e applicandosi la procedura di fusione semplificata ai sensi dell'art. 2505 cod. civ., alla data di efficacia della fusione le azioni/quote delle Società Incorporande saranno annullate senza concambio, non rendendosi necessario quindi determinare alcuna modalità di assegnazione delle azioni WIIT.

Per maggiori informazioni sull'operazione si rinvia ai precedenti comunicati stampa pubblicati, nonché ai documenti a disposizione del pubblico presso la sede delle Società partecipanti alla fusione, sul sito internet di WIIT (https://www.wiit.cloud/it/) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com).

