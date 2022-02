Secondo John Williams, president della Federal Reserve Bank di New York, non ci sono argomenti convincenti perché l'istituto centrale di Washigton ritorni a una politica di aumento del costo del denaro con un rialzo dei tassi di 50 punti base.

Secondo John Williams, president della Federal Reserve Bank di New York, non ci sono argomenti convincenti perché l'istituto centrale di Washigton ritorni a una politica di aumento del costo del denaro con un rialzo dei tassi di 50 punti base. Secondo quanto riporta Reuters, Williams ha sottolineato come sia possibile accelerare o rallentare il ritmo degli aumenti dei tassi in un secondo momento, in relazione a come si svilupperà l'economia Usa.

(RR - www.ftaonline.com)