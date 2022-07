Secondo John Williams, president della Federal Reserve Bank di New York, l'espansione dell'economia Usa potrebbe scendere sotto all'1% quest'anno e rimanere debole fino al 2023 mentre l'istituto centrale di Washington è impegnato nell'agire "con decisione" per frenare l'inflazione. "L'inflazione è alle stelle ed è il pericolo numero uno per la salute generale e la stabilità di un'economia ben funzionante. Voglio essere chiaro: non è un compito facile. Dobbiamo essere risoluti e non possiamo fallire", ha dichiarato intervenendo a un evento organizzato dalla University of Puerto Rico. Come nota Reuters, a differenza di diversi suoi colleghi Williams non ha chiarito se sia favorevole a un aumento dei tassi d'interesse di 75 punti base in occasione del meeting di 26-27 luglio del Federal Open Market Committee (Fomc).

