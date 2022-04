The Lifestyle Group, società quotata su Euronext Growth Milan specializzata nel Business Format Franchising e operante anche in ambito healthcare attraverso la controllata Wealty SA, rende noto che in data 21 aprile 2022, a seguito dell'avvenuta iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria e dello Statuto aggiornato, sono divenute a tutti gli effetti efficaci le delibere assembleari assunte lo scorso 1 aprile 2022 - per maggiori informazioni in merito si rimanda al comunicato stampa del 2 aprile 2022 - ivi compresa la modifica della denominazione sociale da WM Capital S.

The Lifestyle Group, società quotata su Euronext Growth Milan specializzata nel Business Format Franchising e operante anche in ambito healthcare attraverso la controllata Wealty SA, rende noto che in data 21 aprile 2022, a seguito dell'avvenuta iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria e dello Statuto aggiornato, sono divenute a tutti gli effetti efficaci le delibere assembleari assunte lo scorso 1 aprile 2022 - per maggiori informazioni in merito si rimanda al comunicato stampa del 2 aprile 2022 - ivi compresa la modifica della denominazione sociale da WM Capital S.p.A. in The Lifestyle Group S.p.A.. La Società comunica che, il proprio sito internet rimane al momento www.wmcapital.it. Verrà data informativa al mercato circa la messa a disposizione del nuovo sito internet. Inoltre, l'Emittente comunica che è disponibile presso la sede legale e sul sito internet www.wmcapital.it (sezione Investor Relation/Documentazione Assemblee), il verbale dell'Assemblea Straordinaria del 1 aprile 2022 ed il rendiconto sintetico delle votazioni. Lo Statuto aggiornato è disponibile sempre presso la sede legale e sul sito internet www.wmcapital.it (sezione Investor Relation/Corporate Governance/Documenti Societari).

