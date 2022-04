WM Capital, società quotata su Euronext Growth Milan specializzata nel Business Format Franchising e operante anche in ambito healthcare attraverso la controllata Wealty SA, con riferimento al contratto siglato in data 12 marzo 2022, e controfirmato per accettazione da Golden Eagle Capital Advisors INC., in data 26 marzo 2022 relativamente a "Agreement for the issuance of and subscription to notes convertible into new and/or existing shares with share subscription warrants attached" ("Contratto"), rende noto che le parti hanno sottoscritto in data 20 aprile 2022 un addendum al Contratto volto a specificare che le obbligazioni (notes) verranno emesse dalla Società in formato cartaceo (e non saranno quindi registrate presso il sistema di gestione accentrata gestito e organizzato da Monte Titoli S.p.A."), mentre i warrant, abbinati gratuitamente alle obbligazioni emesse, saranno emessi in formato dematerializzato e dovranno essere registrati presso Monte Titoli S.p.A. su base FOP (Free of Payment) e con la legenda "Questo strumento finanziario è da considerarsi esclusivamente per la custodia e l'amministrazione accentrata in Monte Titoli S.p.A.". Si specifica nuovamente che ne? le obbligazioni ne? i warrant emessi saranno ammessi alle negoziazioni su alcun mercato. Per maggiori informazioni e specifiche in merito al Contratto, si rimanda al comunicato stampa diffuso in data 26 marzo 2022.

