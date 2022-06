La World Bank taglia ancora la stima di crescita del Pil globale nel 2022 sottolineando che l'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca ha aggravato i danni della pandemia di Covid-19 e che molti Paesi ora si confrontano con il rischio di una recessione. L'outlook per l'espansione dell'economia globale è stato abbassato al 2,9% del 3,2% di aprile (4,1% in gennaio), contro il progresso del 5,7% registrato nel 2021. Per le economie avanzate la crescita del Pil è stimata in rallentamento dal 5,1% dello scorso anno al 2,6% del 2022 (2,2% nel 2023). Usa ed Eurozona dovrebbero crescere del 2,5% entrambi, mentre mercati emergenti ed economie in via di sviluppo sono attesi a un'espansione del 3,4% nel 2022, ben al di sotto del 4,8% medio segnato tra 2011 e 2019. Il Pil della Cina dovrebbe progredire di appena il 4,3% contro l'8,1% del 2021.

