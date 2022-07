Xerox ha comunicato di avere raggiunto l'accordo per l'acquisizione della britannica Go Inspire, fornitore di servizi di stampa e digital marketing.

Xerox ha comunicato di avere raggiunto l'accordo per l'acquisizione della britannica Go Inspire, fornitore di servizi di stampa e digital marketing. Non sono stati resi noti i dettagli economici dell'operazione. Go Inspire verrà integrata nella divisione Digital Services and Customer Engagement Services del gruppo del Connecticut. Xerox aveva chiuso in declino dello 0,99% martedì al Nasdaq.

(RR - www.ftaonline.com)