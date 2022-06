Janet Yellen ammette l'errore di valutazione sull'inflazione in Usa. "Mi sbagliavo sul percorso che avrebbe preso l'inflazione", ha dichiarato l'ex chairwoman della Federal Reserve (Fed), che dal gennaio 2021 è alla guida dello U.S. Department of Treasury (il ministero del Tesoro di Washington). "Ci sono stati grandi shock imprevisti per l'economia che hanno fatto aumentare i prezzi dell'energia e dei generi alimentari e colli di bottiglia dell'offerta hanno colpito gravemente la nostra economia che all'epoca non capivo completamente", ha ricordato in un'intervista alla Cnn citata da MarketWatch. Lo scorso anno, prima della variante Omicron del Covid-19 e dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, Yellen sosteneva che l'inflazione era un "piccolo rischio" e che non sarebbe stata "un problema". Ora sottolinea che l'amministrazione di Joe Biden è concentrata sulla riduzione dell'inflazione a partire dalla fiducia nel lavoro della Fed. Biden, dopo avere incontrato il chairman Jerome Powell martedì, ha dichiarato alla stampa che intende dare alla Fed "lo spazio di cui ha bisogno per svolgere il proprio lavoro". "La Fed ha la responsabilità primaria di controllare l'inflazione. Il mio predecessore ha sminuito la Fed e passati presidenti hanno cercato di influenzarne le decisioni in modo inappropriato durante periodi di elevata inflazione", aveva scritto Biden in un editoriale pubblicato lunedì sul Wall Street Journal. "Non lo farò. Ho nominato persone altamente qualificate di entrambi gli schieramenti per guidare quell'istituzione. Sono d'accordo con la loro valutazione secondo cui combattere l'inflazione è la nostra principale sfida economica in questo momento".

