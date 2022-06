Zendesk ha chiuso con un rally del 27,99% venerdì al Nyse, dopo che l'azienda di San Francisco (ma fondata nel 2007 a Copenhagen) ha annunciato l'accordo per il buyout da parte di un consorzio guidato da Permira e Hellman & Friedman. Sul piatto 77,50 dollari per azione (Zendesk ha chiuso l'ottava a 74,17 dollari) per una valutazione della società specializzata in software-as-a-service di 10,2 miliardi di dollari.

