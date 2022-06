Ai sensi dell'art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni, Zignago Vetro S.p.A., quotata al segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana, comunica di voler dare inizio al programma di acquisto di azioni proprie in forza della autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria degli azionisti in data 29 aprile 2022 e nel contesto di quanto deliberato dal consiglio di amministrazione della Società in data 21 giugno 2022 che ha, in particolare, deliberato, di dare avvio ad un programma di riacquisto di azioni, teso prevalentemente a massimizzare la creazione di valore per gli azionisti, rappresentando un'interessante opportunità di investimento e consentendo un miglioramento della struttura finanziaria della Società. Il programma di acquisto in oggetto è stato approvato dall'assemblea per un ammontare massimo pari al 20 per cento del capitale sociale (n. 17.775.300 azioni alla data odierna) e potrà essere effettuato con le gradualità ritenute più opportune nell'arco di 18 mesi dall'autorizzazione assembleare, nei limiti delle riserve disponibili e degli utili distribuibili. Gli acquisti potranno essere effettuati sul mercato ad un prezzo né inferiore né superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento fatto rilevare dal titolo Zignago Vetro in Borsa nella seduta precedente ad ogni singola operazione. Zignago Vetro alla data odierna detiene in portafoglio n. 308.975 azioni proprie. Gli acquisti di azioni proprie verranno effettuati nel rispetto delle disposizioni vigenti per le società quotate e cioè in conformità alle previsioni di cui agli articoli 5, Regolamento UE 596/2014, dell'art. 3 del regolamento delegato (UE) 2016/1052, dell'art. 132 del d. lgs. n. 58/98 e successive modifiche ed integrazioni (TUF) e dell'art. 144-bis del regolamento emittenti, nonché della normativa vigente in materia. Eventuali successive modifiche al predetto programma di acquisto verranno tempestivamente rese pubbliche. Zignago Vetro comunicherà le operazioni di acquisto effettuate con cadenza settimanale ed in termini di numero azioni acquisite nel periodo, prezzo medio unitario, numero totale di azioni acquisite dall'inizio del programma e controvalore complessivo alla data della comunicazione.

