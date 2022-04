Eurostat ha reso noto che nel mese di febbraio la produzione industriale della Zona Euro e' aumentata del 2% su base annua (consensus +0,8% a/a). A gennaio la produzione era diminuita dell'1,5% rispetto allo stesso periodo nel 2021. Su base mensile la produzione industriale ha registrato una variazione positiva dello 0,7% risultando superiore alle attese (+0,2%) e in crescita dal -0,7% della rilevazione precedente. (CC - www.ftaonline.com)

