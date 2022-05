Zoom Video Communications ha sfiorato un rally del 6% in after market (la seduta di lunedì si era invece chiusa con un declino dello 0,46% al Nasdaq), dopo che la società californiana specializzata in videoconferenza (uno dei fenomeni del lockdown) ha comunicato risultati per il primo trimestre segnati da profitti netti dimezzati da 227,4 milioni di dollari, pari a 74 centesimi per azione, a 113,6 milioni, e 37 centesimi.

Zoom Video Communications ha sfiorato un rally del 6% in after market (la seduta di lunedì si era invece chiusa con un declino dello 0,46% al Nasdaq), dopo che la società californiana specializzata in videoconferenza (uno dei fenomeni del lockdown) ha comunicato risultati per il primo trimestre segnati da profitti netti dimezzati da 227,4 milioni di dollari, pari a 74 centesimi per azione, a 113,6 milioni, e 37 centesimi. Su base rettificata l'eps è invece sceso da 1,32 a 1,03 dollari, a fronte di ricavi in progresso da 956,2 milioni a 1,07 miliardi. Il consensus di FactSet era per 88 centesimi e 1,07 miliardi rispettivamente. Per il trimestre in corso Zoom prevede un eps compreso tra 90 e 92 centesimi, su 1,12 miliardi di ricavi (88 centesimi e 1,11 miliardi le attese degli analisti). A sostenere la performance a Wall Street è stato anche il miglioramento della guidance d'esercizio, per utili a 3,70-3,77 dollari per azione, contro i 3,45-3,51 dollari stimati in febbraio (3,60 dollari il consensus di FactSet).

(RR - www.ftaonline.com)