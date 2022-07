Vincenzo Zucchi S.p.A., società per azioni quotata su Euronext Milan di Borsa Italiana S.p.A. ("Zucchi" o la "Società"), rende noto che il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato l'acquisito dell'intero capitale sociale di Descamps S.A.S., società di diritto francese ("Descamps"), per un corrispettivo di Euro 4 milioni, creando così una delle principali realtà europee nel settore dei tessili per la casa che oggi, grazie anche all'attività di Bassetti Home Innovation e a nuovi progetti in cantiere, è altresì attiva nei servizi al consumatore nella ristrutturazione della casa e nell'home decoration. L'Operazione è stata perfezionata in data odierna. "Con l'acquisizione della francese Descamps, Zucchi amplia la sua offerta di marchi e prodotti, creando un legame forte con l'importante mercato francese. È una strategia di crescita, per linee esterne ed interne, sui mercati europei che ci terrà impegnati per i prossimi tre anni", ha dichiarato Joel Benillouche, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo. Il gruppo Zucchi è leader in Europa nel settore tessile per la casa attraverso il portafoglio marchi di Zucchi, Bassetti, Descamps, Jardin Secret, Zucchi Block, Granfoulard, Jalla, Santens, Bassetti Home Innovation e la licenza Tommy Hilfiger tessile casa in esclusiva per l'EMEA. L'unico Gruppo ad offrire un lifestyle italiano, francese ed americano. Il gruppo Zucchi, che dopo l'acquisizione conta circa 1000 dipendenti, è presente principalmente sui mercati di Italia, Francia, Svizzera, Germania ed Austria con una distribuzione capillare phygital attraverso 200 negozi diretti, e-commerce e factory outlet oltre a 330 corner nei migliori Department Store e a una distribuzione wholesale nel mondo. L'Operazione costituisce un'operazione con parte correlata in ragione della circostanza che Descamps è controllata indirettamente da Astrance Capital S.A.S., integralmente partecipata e amministrata da Joel David Benilouche (Presidente e Amministratore Delegato della Società) e Florian Gayet (amministratore della Società). L'Operazione è stata qualificata quale operazione di maggiore rilevanza in ragione del superamento della soglia del 5% avuto riguardo all'indice di rilevanza del controvalore, dell'attivo e delle passività ai sensi dell'Allegato 3 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 17221/2010 (il "Regolamento OPC"). Conformemente a quanto previsto dal Regolamento OPC e dalla "Procedura per le operazioni con parti correlate" della Società, l'operazione è stata approvata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione, con l'astensione dei consiglieri Joel David Benilouche e Florian Gayet, previo parere favorevole del Comitato Controllo Interno resto in data odierna, avvalendosi del supporto di Audirevi Transaction Services S.r.l. in qualità di esperto indipendente ai fini del rilascio di un parere relativo alla congruità delle condizioni indicate nel contratto di acquisto ed in particolare sul prezzo di acquisto di Descamps. Il documento informativo relativo all'operazione sarà pubblicato nei termini di legge, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento OPC.

(RV - www.ftaonline.com)