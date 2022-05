Il Consiglio di Amministrazione della Vincenzo Zucchi S.p.A. - società quotata presso l'MTA di Borsa Italiana (IT0000080553) – ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2022.

• Fatturato consolidato pari a 29,1 mln/€ (23,5 mln/€ al 31/03/2021)

• Margine attività operative positivo per 3,4 mln/€ (positivo per 2,5 mln/€ al 31/03/2021)

• Ebitda adj positivo per 5,4 mln/€ (positivo per 4,4 mln/€ al 31/03/2021)

• Ebit positivo per 3,1 mln/€ (positivo per 2,6 mln/€ al 31/03/2021)

• Risultato del periodo positivo per 2,1 mln/€ (positivo per 2,1 mln/€ al 31/03/2021)

• Indebitamento finanziario netto pari a 31,4 mln/€ (24,0 mln/€ al 31/12/2021)

(RV - www.ftaonline.com)