Al via la settimana dell’inflazione USA, CPI di dicembre rivisto al ribasso

Le quotazioni dei principali indici di Borsa a livello globale hanno registrato una seduta complessivamente caratterizzata dai rialzi venerdì. Oggi inizia una settimana importante per quanto riguarda la diffusione di dati macroeconomici di rilievo. Le misurazioni maggiormente monitorate dagli operatori saranno quelle dell’inflazione degli Stati Uniti relative a gennaio, mentre prosegue il dibattito sulla data di inizio dei tagli dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve.

L’inflazione è attesa in calo al 2,9% a/a dal 3,4%, mentre il dato core è visto in flessione dal 3,9% al 3,7% a/a. Intanto, sono stati rivisti i numeri dell’ultimo trimestre del 2023. Il CPI di dicembre è stato rivisto da +0,3% a +0,2%. Il dato di novembre è invece passato da +0,1% a +0,2%, mentre quello di ottobre da +0,0% a +0,1%. Gli indici core sono rimasti invariati: dicembre e novembre a +0,3%, ottobre +0,2%. Le revisioni indicano che il CPI ha accelerato a un tasso annualizzato del 2,7% nel 4° trimestre, in calo di 0,1 punti percentuali rispetto a quanto dichiarato inizialmente.

Il tasso annualizzato del CPI core si è confermato al 3,3%. Anche se le variazioni sono state modeste, la lettura di dicembre ha contribuito a confermare che l’inflazione si stava raffreddando alla fine del 2023, dando più margine di manovra alla Fed per iniziare a tagliare i tassi. Secondo il CME FedWatch Tool, la maggior parte degli operatori si aspetta che la Fed mantenga il costo del denaro stabile al 5,25-5,5% quando si riunirà a marzo. Il primo taglio è atteso a maggio, a cui dovrebbero seguire altre quattro riduzioni entro la fine dell’anno.

I MARKET MOVER

Questa prima giornata della settimana risulta scarna per quanto riguarda la diffusione di dati macroeconomici di rilievo. In mattinata, gli operatori dei mercati finanziari monitoreranno le previsioni economiche della Commissione europea. Nel pomeriggio il focus passerà agli Stati Uniti, dove si attende il dato sulle aspettative di inflazione dei consumatori. Lato Banche centrali, segnaliamo gli interventi di Bailey (BoE), Lane (BCE), Kashkari e Barkin (Fed).