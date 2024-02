Analisi certificato Turbo Unlimited Short, basato su titolo Meta Platform

Il presente certificato Turbo Unlimited Short Meta Platform è emesso da BNP Paribas a partire dal 5 febbraio 2024 con ISIN NLBNPIT1YZT8 e si basa sul titolo finanziario Meta Platform quotato in borsa presso il NASDAW di New York con ISIN US30303M1027

Il certificato è classificato come Turbo Unlimited Short, si tratta di una tipologia di certificati di investimento progettati per offrire agli investitori un rendimento derivante dall'andamento negativo del sottostante.

In questa analisi vedremo come è strutturato il certificato, in che modo si lega ai titoli sottostanti, come genera i propri rendimenti e quali sono i possibili rischi ad esso connessi.

Certificato Turbo Unlimited Short

I certificati Turbo Unlimited Short sono certificati di investimento della famiglia Turbo, introdotta da BNP nel 2020. Si tratta di certificati che consentono di ottenere un rendimento derivante dall'andamento dei titoli sottostanti, più precisamente i certificati Turbo si dividono in due categorie detti Long e Short, i certificati Long consentono di ottenere un rendimento dall'andamento positivo del sottostante, mentre i certificati Short, consentono di ottenere un rendimento dall'andamento negativo del sottostante.

Inoltre i certificati Turbo possono essere a scadenza o open end, i certificati con scadenza Open End, sono certificati senza scadenza prefissata e sono chiamati "Turbo Unlimited".

Panoramica su Meta Platform inc

Questo certificato Turbo Unlimited Short si basa sulle azioni Meta Platform, la holding informatica proprietaria di alcuni dei più popolari social media al mondo, tra cui Facebook, Instagram e Whatsapp.

Meta Platform nasce ufficialmente nel 2021 da un rebranding del gruppo Facebook, fondato nel 2004.

Meta Platforms è una delle 10 aziende più quotate in Borsa, occupando la nona posizione con un capitale di mercato di oltre 1200 miliardi di dollari.

Le azioni Meta Platforms hanno un valore medio, su base annua che oscilla tra 183 e 444 dollari.

Il valore delle azioni Meta Platform negli ultimi 5 anni è cresciuto di oltre il 200% e nell'ultimo anno è cresciuto del 150% circa.

Come anticipato, i rendimenti del certificato Turbo Unlimited Short basato sulle azioni Meta Platforms dipendono dall’andamento negativo del titolo finanziario Meta Platforms Inc, in altri termini, per poter ottenere un rendimento da questo certificato è necessario che il titolo Meta Platforms perda di valore rispetto alla quotazione iniziale. In caso contrario, è possibile incorrere in una perdita parziale o totale del capitale investito.

Per poter verificare l'andamento di mercato delle azioni Meta, l'emittente BNP ha fissato una serie di parametri ed elementi chiave.

Il primo e più importante dei valori di riferimento, fondamentali a determinare l'andamento del titolo, è chiamato data di capitalizzazione iniziale, tale data che per questo titolo corrisponde al 05 febbraio 2024 fissa il valore di mercato registrato in quella data, e sulla base di quel valore determina il Livello di Knock-out o prezzo di esercizio capitalizzato e per il titolo Meta Platforms corrisponde a 566,3159$ ad azione.

Affinché il certificato possa produrre un rendimento positivo è necessario che, al momento della liquidazione, il valore di mercato del titolo Meta Platforms sia inferiore al prezzo di esercizio capitalizzato.

Il certificato fissa inoltre un livello di parità 10.

Il certificato Turbo Unlimited Short su Meta è un certificato con scadenza Open End. Come abbiamo visto, i certificati Open End, sono certificati senza una scadenza prefissata, ciò significa che il certificato può essere liquidato tramite liquidazione manuale su richiesta del sottoscrivente o tramite liquidazione automatica anticipata che si attiva nel caso in cui il valore delle azioni è uguale o maggiore rispetto al livello di Knock Out. In caso di liquidazione automatica, il valore del prodotto si azzera, causando una perdita.

Diversamente, la liquidazione manuale del certificato può essere richiesta esclusivamente dal sottoscrivente. Tale richiesta può essere effettuata in qualunque momento e, se al momento della liquidazione, il prezzo corrente delle azioni Meta Platforms è inferiore al livello di Knock Out del prezzo di esercizio capitalizzato, vi sarà una variazione negativa che permetterà all’investitore di ottenere un rendimento positivo. In caso contrario, se il valore corrente alla liquidazione manuale dovesse essere superiore al prezzo di esercizio capitalizzato, il sottoscrivente potrebbe andare in contro ad una perdita parziale o totale del capitale investito.

Costi applicati

L’emittente ha fissato per questo certificato alcuni costi fissi, per essere più precisi, il certificato prevede un costo di ingresso pari al 9,27% dell’importo nozionale, già incluso nel costo di acquisto, ed un costo di uscita dell’0,21% dell’importo nozionale che è applicato solo in caso di disinvestimento. In altri termini, il costo di uscita non è applicato in caso di liquidazione alla scadenza o liquidazione anticipata.

Il certificato prevede inoltre un costo corrente dello 0,07% del valore dell’investimento all’anno, relativo al periodo di detenzione raccomandato.

Come ogni certificato finanziario, il presente certificato Turbo Unlimited Short su Meta presenta un livello di rischio alto, per essere più precisi, l’emittente BNP Paribas ha indicato per questo certificato un livello di rischio corrispondente a 7 su una scala da 1 a 7 dove 1 rappresenta il livello di rischio minore e 7 il livello di rischio maggiore.

Per semplificare la comprensione dei rischi legati a questo certificato, l’emittente ha prodotto una serie di simulazioni sulla base di un investimento ipotetico di 10.000€ e disinvestimento dopo 1 giorno di calendario. Nel fare ciò ha elaborato quattro possibili scenari definiti come Stress, Sfavorevole, Moderato e Favorevole.

Scenario Rendimento Stress 1.430€ Sfavorevole 6.859€ Moderato 8.226€ Favorevole 9.554€

Avvertenze

Le presenti informazioni sono state redatte con la massima perizia possibile in ragione dello stato dell’arte delle conoscenze e delle tecnologie; la loro accuratezza e la loro affidabilità non sono comunque in alcun modo e forma fonte di responsabilità da parte di Le Fonti s.r.l. né di alcuno. Tutte le informazioni pubblicate NON costituiscono in alcun modo un servizio di consulenza finanziaria, né offerta al pubblico: le informazioni pubblicate sono di natura standardizzata e generale e NON costituiscono pertanto una precisa raccomandazione ad investire, ad acquistare o vendere alcuno degli strumenti finanziari analizzati. L’utente dichiara di comprendere che Le Fonti s.r.l. non è in grado di proporre alcun tipo di consulenza personalizzata e/o individuale. Le Fonti s.r.l. non garantisce alcun risultato legato alle informazioni, alle pubblicazioni effettuate e presenti nelle notizie, ovvero non assume alcuna responsabilità in ordine all’esito delle eventuali operazioni finanziarie eseguite da parte del cliente.

In forza dei presenti termini di utilizzo, Le Fonti s.r.l. NON è e NON sarà responsabile di qualsivoglia perdita o danno in cui si possa incorrere in seguito all’affidamento sul contenuto delle informazioni. Si ricorda che le informazioni fornite non costituiscono un’indicazione utile delle prospettive future degli strumenti finanziari esaminati; si rammenta inoltre, che i Mercati Finanziari sono estremamente volatili e gli investitori possono incorrere in elevate perdite che, nel caso di utilizzi di margini, possono uguagliare o superare l’investimento originario.

Le informazioni fornite sono inoltre frutto di notizie e opinioni che possono essere modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Le Fonti s.r.l. svolge ogni sforzo affinché le informazioni contenute nei propri report siano accurate, ma non si assume la responsabilità per errori, ritardi o qualsiasi forma di imprecisione delle informazioni contenute. Eventuali decisioni di investimento che ne dovessero conseguire sono assunte, da parte dell’utente, in piena autonomia ed a proprio esclusivo rischio. L’utente dichiara di possedere una buona esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari azionari e di comprendere le logiche che determinano il valore di uno strumento azionario o derivato e la rischiosità ad essi connessa.

AVVERTENZA

La presente pubblicazione è stata preparata da Le Fonti s.r.l., con sede legale in Via Dante, 4, 20121 Milano, in completa autonomia e riflette quindi esclusivamente le opinioni e le valutazioni dell’Editore. Le informazioni e le opinioni contenute nella presente pubblicazione sono state ottenute o estrapolate da fonti ritenute affidabili dall’Editore; tuttavia, l’Editore non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia in merito alla loro accuratezza, adeguatezza o completezza.

BNP Paribas e le società del gruppo BNP Paribas non si assumono alcuna responsabilità per il relativo contenuto. Gli scenari, le presunzioni di calcolo, i dati e le performance passate, i prezzi stimati, gli esempi dei potenziali ricavi o le valutazioni hanno valore meramente illustrativo/informativo, senza alcuna garanzia che tali scenari o ricavi potenziali possano verificarsi o essere conseguiti. In ogni caso, l’Editore non è responsabile per qualsiasi perdita o danno, diretto o indiretto, che possa derivare dall’utilizzo dei contenuti della presente pubblicazione.